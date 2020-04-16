Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

На полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу появился еще один претендент.
Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Спортинга». Помимо лиссабонского клуба хавбека хочет подписать «Марсель».
Права на футболиста принадлежат «Интеру», а за «Локомотив» он выступает по аренде.
В текущем сезоне в активе Мариу 15 матчей, один гол и пять ассистов.
Источник: FC Inter News
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