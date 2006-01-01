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    Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

    На полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу появился еще один претендент.

    Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Спортинга». Помимо лиссабонского клуба хавбека хочет подписать «Марсель».

    Права на футболиста принадлежат «Интеру», а за «Локомотив» он выступает по аренде.

    В текущем сезоне в активе Мариу 15 матчей, один гол и пять ассистов.

    Источник: FC Inter News

    Интернет-сайт с собственной редакцией в Милане. Основной профиль – инсайды из «Интера». Адуитория в твиттере - 58,4 тысячи человек.

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    Сегодня, 07:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +410

      моэм 1 час назад

      В течение 2 дней куда его только не посыали...Да пошлите его уже наху… это и будет самым точным адресом.

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