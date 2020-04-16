Жоау Мариу может перейти в «Марсель»

На полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу появился еще один претендент.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Спортинга». Помимо лиссабонского клуба хавбека хочет подписать «Марсель».

Права на футболиста принадлежат «Интеру», а за «Локомотив» он выступает по аренде.

В текущем сезоне в активе Мариу 15 матчей, один гол и пять ассистов.