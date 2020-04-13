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    Жоау Мариу может уйти в «Спортинг» после окончания аренды в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

    Футболист находится в числе приоритетных целей португальской команды. Рассматривается вариант включения Мариу в сделку по переходу в «Интер» Маркоса Акуньи. Контракт португальца с миланцами рассчитан до 2022 года, однако «Интер» хочет продать Мариу.

    «Локомотив» готов выкупить игрока (сумма выкупа – 18 миллионов евро), но пока не может добиться от итальянского клуба скидки на хавбека.

    • Московский клуб арендовал португальца у «Интера» летом этого года.
    • В текущем сезоне в активе Мариу 15 матчей, один гол и пять ассистов.

    Источник: A Bola

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +473

      кто там 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно, в Спортинге всё лучше чем в лохо.
      И из группы в ЛЧ больше шанс выйти. И разные там Кикнадзы с другими деньги не зажимают и разные скандалы не устраивают, да и от тренера перегаром не разит гыгыгыгы.

      -5
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      Рейтинг: +5583

      Антибиотик > кто там 1 час назад

      Напиши, когда устанешь перед всеми нормальными людьми выглядеть Долбогномом. И с того момента я постараюсь воспринимать тебя не как клоуна.

      2
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      Рейтинг: +473

      кто там > Антибиотик 1 час назад

      А кто ты такой? под ******** перхоть.

      -2
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