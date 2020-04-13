Жоау Мариу может уйти в «Спортинг» после окончания аренды в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».
Футболист находится в числе приоритетных целей португальской команды. Рассматривается вариант включения Мариу в сделку по переходу в «Интер» Маркоса Акуньи. Контракт португальца с миланцами рассчитан до 2022 года, однако «Интер» хочет продать Мариу.
«Локомотив» готов выкупить игрока (сумма выкупа – 18 миллионов евро), но пока не может добиться от итальянского клуба скидки на хавбека.
- Московский клуб арендовал португальца у «Интера» летом этого года.
- В текущем сезоне в активе Мариу 15 матчей, один гол и пять ассистов.
Источник: A Bola