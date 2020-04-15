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  • Мостовой: «За счет багажа спартаковского мастерства в какие-то моменты я превосходил других футболистов»

Мостовой: «За счет багажа спартаковского мастерства в какие-то моменты я превосходил других футболистов»

15 апреля 2020, 13:42
6

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, как спартаковская школа повлияла на его дальнейшую карьеру игрока.

«Школа, которую заложили Бесков и Романцев, очень помогла. У меня всегда было ощущение, что я в какие-то моменты превосходил других футболистов. Потому что багаж спартаковского мастерства и класса мне сильно помогал.

Я играл в стеночку или делал забегание, а некоторые открывали рты: «О-о-о, да как так можно?» Взять хотя бы период, когда мы с Карпом [Валерием Карпиным] играли в «Сельте». Все удивлялись, как мы так друг друга видим и понимаем. А нам ничего видеть и не надо. Мы с полувзгляда и с полуслова все чувствовали, потому что в «Спартаке» делали все это на автомате на каждой тренировке. Писали после побед «Сельты»: «Как эти русские разобрались!» А мы просто три раза в стенку сыграли, обыграли и забили», – сказал Мостовой.

  • Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 годы. За московский клуб спортсмен забил 34 мяча в 106 играх.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Бесков Константин Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (6)
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vka1970
1586962597
Это были славные дни и хорошие победы.
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mihail200606
1586970313
Поросята что-то любят слово багаж...
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Chernyi Lis
1586970814
раньше да..было на что посмотреть лет 20 назад...))
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seth343
1586971760
Саня красава был, видел его в луже, СПАРТАК-ЦСКА 1991г, хорошо положил в девять...
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