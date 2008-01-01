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    Мостовой: «За счет багажа спартаковского мастерства в какие-то моменты я превосходил других футболистов»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, как спартаковская школа повлияла на его дальнейшую карьеру игрока.

    «Школа, которую заложили Бесков и Романцев, очень помогла. У меня всегда было ощущение, что я в какие-то моменты превосходил других футболистов. Потому что багаж спартаковского мастерства и класса мне сильно помогал.

    Я играл в стеночку или делал забегание, а некоторые открывали рты: «О-о-о, да как так можно?» Взять хотя бы период, когда мы с Карпом [Валерием Карпиным] играли в «Сельте». Все удивлялись, как мы так друг друга видим и понимаем. А нам ничего видеть и не надо. Мы с полувзгляда и с полуслова все чувствовали, потому что в «Спартаке» делали все это на автомате на каждой тренировке. Писали после побед «Сельты»: «Как эти русские разобрались!» А мы просто три раза в стенку сыграли, обыграли и забили», – сказал Мостовой.

    • Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 годы. За московский клуб спортсмен забил 34 мяча в 106 играх.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2823

      Борат 18 минут назад

      Ну хоть про дух спартаковский ничего не сморозил и то ладно !
      Стыдно за пищевик ! Гыгы

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