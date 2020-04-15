Мостовой: «За счет багажа спартаковского мастерства в какие-то моменты я превосходил других футболистов»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, как спартаковская школа повлияла на его дальнейшую карьеру игрока.

«Школа, которую заложили Бесков и Романцев, очень помогла. У меня всегда было ощущение, что я в какие-то моменты превосходил других футболистов. Потому что багаж спартаковского мастерства и класса мне сильно помогал.

Я играл в стеночку или делал забегание, а некоторые открывали рты: «О-о-о, да как так можно?» Взять хотя бы период, когда мы с Карпом [Валерием Карпиным] играли в «Сельте». Все удивлялись, как мы так друг друга видим и понимаем. А нам ничего видеть и не надо. Мы с полувзгляда и с полуслова все чувствовали, потому что в «Спартаке» делали все это на автомате на каждой тренировке. Писали после побед «Сельты»: «Как эти русские разобрались!» А мы просто три раза в стенку сыграли, обыграли и забили», – сказал Мостовой.