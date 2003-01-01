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    «Бизнес Online»: «Рубин» получит 20% от суммы будущего трансфера Азмуна

    «Рубин» сможет заработать на переходе нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» в другой клуб.

    По информации «Бизнес Online», казанцам полагается 20 процентов от суммы будущего трансфера.

    В понедельник стало известно, что действующий чемпион России оценивает иранца в 40 миллионов евро.

    • В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Наполи».

    Источник: «Бизнес Online»

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