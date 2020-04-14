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  • «Бизнес Online»: «Рубин» получит 20% от суммы будущего трансфера Азмуна

«Бизнес Online»: «Рубин» получит 20% от суммы будущего трансфера Азмуна

14 апреля 2020, 01:50
7

«Рубин» сможет заработать на переходе нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» в другой клуб.

По информации «Бизнес Online», казанцам полагается 20 процентов от суммы будущего трансфера.

В понедельник стало известно, что действующий чемпион России оценивает иранца в 40 миллионов евро.

  • В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
  • В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
  • Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Наполи».

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Азмун Сердар
Комментарии (7)
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vladimir-7
1586843306
Вот Зенит здорово заработает на продаже Азмуна, купили за 12 миллионов, а продадут за 40, но тогда в Зените окончательно погибнет деревянный.
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Masteralex
1586845581
за 40 ну никак не продадут, если только года через 1.5 и если он улучшит форму и стабильность результатов
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Hektor 84
1586853807
Продадут за 50000 р.
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Рубинище
1586877252
Рубин в любом случае ещё свои 5+ получит. как всегда, вовремя будет. а равноценной замены Зенит и за 40 сейчас не найдёт. так что 40 очень адекватная цена за Азмуна.
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Chernyi Lis
1586962288
тупой рубин плять..договор на 20%..или просто заставили вынудили..скорее всего..
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