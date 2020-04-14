«Бизнес Online»: «Рубин» получит 20% от суммы будущего трансфера Азмуна

«Рубин» сможет заработать на переходе нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» в другой клуб.

По информации «Бизнес Online», казанцам полагается 20 процентов от суммы будущего трансфера.

В понедельник стало известно, что действующий чемпион России оценивает иранца в 40 миллионов евро.