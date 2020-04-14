«Бизнес Online»: «Рубин» получит 20% от суммы будущего трансфера Азмуна

«Рубин» сможет заработать на переходе нападающего Сердара Азмуна из «Зенита» в другой клуб.
По информации «Бизнес Online», казанцам полагается 20 процентов от суммы будущего трансфера.
В понедельник стало известно, что действующий чемпион России оценивает иранца в 40 миллионов евро.
- В феврале 2019 года «Зенит» купил форварда у «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе Азмуна 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Наполи».
Источник: «Бизнес Online»