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    Скаут «Кальяри»: «Зенит» оценивает Азмуна в 40 миллионов»

    Украинский скаут «Кальяри» Алекс Великих оценил возможность перехода форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи». Ранее сообщалось, что питерцы готовы продать нападающего летом за 25 миллионов евро и об интересе к футболисту со стороны неаполитанцев.

    – Несмотря на коронавирус, трансферная работа не прекращается. «Наполи» предлагает 25 миллионов евро за Азмуна?

    – Вообще, Азмун – самородок, с моей точки зрения, не имеющий хорошей академической школы, но ставший качественным игроком благодаря своим природным данным и вовремя оказавшись в руках такого мастера как Курбан Бердыев. Благодаря огранке бывшего тренера «Рубина» Азмун сейчас пользуется спросом в Европе. В Италии несколько клубов следят за форвардом сборной Ирана. Мы, конечно, можем допускать, что цены на игроков могут меняться в связи с кризисом, охватившим футбол. Однако «Наполи», «Лацио», «Милан», «Интер» остаются устойчивыми в финансовом плане и платежеспособными.

    – То есть 25 миллионов евро для «Наполи» вполне реальная сумма?

    – Думаю, неаполитанцы за такие деньги хоть завтра подписали бы Азмуна, если бы «Зенит» согласился. Но, насколько я понимаю, Питер рассматривает трансферную стоимость Азмуна в районе 40 миллионов.

    – Вы считаете, Азмун по своим игровым характеристикам нужен сегодняшнему «Наполи»?

    – Этой команде необходим третий нападающий. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Поляк имеет предложение из мадридского «Атлетико» и двух английских клубов. Его агент не хочет, чтобы Милик оставался в «Наполи», и, с моей точки зрения, он вряд ли остается. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за форвардом «Зенита». Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести.

    – Чтобы дальше развиваться, Азмуну нужно переходить в более сильный чемпионат или выбирать зарплату в «Зените»?

    – Не стал бы говорить о том, что Азмун выбирает исключительно зарплату в «Зените». Поверьте, в Италии ему готовы предложить не меньше. Тут вопрос в другом. Прошлой осенью Азмун получил опыт игры в Лиге чемпионов. «Наполи» по итогам итальянского чемпионата, как бы он ни завершился, самый престижный еврокубок в будущем сезоне не светит. С моей точки зрения, Азмуну нет смысла уходить из «Зенита», который гарантированно стартует осенью в Лиге чемпионов. Ему стоит отыграть сезон или хотя бы его первую часть в Питере, проявить свои качества в Лиге чемпионов, переждать всю штормовую погоду, которую коронавирус принесет в экономику футбола во всем мире.

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.
    • Transfermarkt оценивает форварда в 14,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт Уик-Энд»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +477

      кто там 2 часа назад

      Смешно читать - особенно это!: *С моей точки зрения, Азмуну нет смысла уходить из «Зенита», который гарантированно стартует осенью в Лиге чемпионов. Ему стоит отыграть сезон или хотя бы его первую часть в Питере*.
      Много кто допроявлялся с такой точкой зрения? Над чаловым как пить дать все открещиваются что не купили, Соболев? Комлиниченко? Да много таких. Потому пока есть спрос нужно драпать если хочешь поиграть в Европе, а не сидеть высиживать непонятно что.

      Это я вам говорю как авторитетный эксперт.

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