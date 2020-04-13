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Скаут «Кальяри»: «Зенит» оценивает Азмуна в 40 миллионов»

13 апреля 2020, 12:15
5

Украинский скаут «Кальяри» Алекс Великих оценил возможность перехода форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи». Ранее сообщалось, что питерцы готовы продать нападающего летом за 25 миллионов евро и об интересе к футболисту со стороны неаполитанцев.

– Несмотря на коронавирус, трансферная работа не прекращается. «Наполи» предлагает 25 миллионов евро за Азмуна?

– Вообще, Азмун – самородок, с моей точки зрения, не имеющий хорошей академической школы, но ставший качественным игроком благодаря своим природным данным и вовремя оказавшись в руках такого мастера как Курбан Бердыев. Благодаря огранке бывшего тренера «Рубина» Азмун сейчас пользуется спросом в Европе. В Италии несколько клубов следят за форвардом сборной Ирана. Мы, конечно, можем допускать, что цены на игроков могут меняться в связи с кризисом, охватившим футбол. Однако «Наполи», «Лацио», «Милан», «Интер» остаются устойчивыми в финансовом плане и платежеспособными.

– То есть 25 миллионов евро для «Наполи» вполне реальная сумма?

– Думаю, неаполитанцы за такие деньги хоть завтра подписали бы Азмуна, если бы «Зенит» согласился. Но, насколько я понимаю, Питер рассматривает трансферную стоимость Азмуна в районе 40 миллионов.

– Вы считаете, Азмун по своим игровым характеристикам нужен сегодняшнему «Наполи»?

– Этой команде необходим третий нападающий. Вопрос продления контракта с Миликом повис в воздухе. Поляк имеет предложение из мадридского «Атлетико» и двух английских клубов. Его агент не хочет, чтобы Милик оставался в «Наполи», и, с моей точки зрения, он вряд ли остается. Место для Азмуна освобождается. Впрочем, не только неаполитанцы следят за форвардом «Зенита». Есть еще один клуб, который хотел бы его приобрести.

– Чтобы дальше развиваться, Азмуну нужно переходить в более сильный чемпионат или выбирать зарплату в «Зените»?

– Не стал бы говорить о том, что Азмун выбирает исключительно зарплату в «Зените». Поверьте, в Италии ему готовы предложить не меньше. Тут вопрос в другом. Прошлой осенью Азмун получил опыт игры в Лиге чемпионов. «Наполи» по итогам итальянского чемпионата, как бы он ни завершился, самый престижный еврокубок в будущем сезоне не светит. С моей точки зрения, Азмуну нет смысла уходить из «Зенита», который гарантированно стартует осенью в Лиге чемпионов. Ему стоит отыграть сезон или хотя бы его первую часть в Питере, проявить свои качества в Лиге чемпионов, переждать всю штормовую погоду, которую коронавирус принесет в экономику футбола во всем мире.

  • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче РПЛ.
  • Transfermarkt оценивает форварда в 14,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт Уик-Энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (5)
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кто там
1586769843
Смешно читать - особенно это!: *С моей точки зрения, Азмуну нет смысла уходить из «Зенита», который гарантированно стартует осенью в Лиге чемпионов. Ему стоит отыграть сезон или хотя бы его первую часть в Питере*. Много кто допроявлялся с такой точкой зрения? Над чаловым как пить дать все открещиваются что не купили, Соболев? Комлиниченко? Да много таких. Потому пока есть спрос нужно драпать если хочешь поиграть в Европе, а не сидеть высиживать непонятно что. Это я вам говорю как авторитетный эксперт.
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serppion
1586781852
Исфаханский клуб «Сепахан» ценит Азмуна аж в 120 лямов! Зенит со своими 40 продешевит.
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Руслан ДСЛЦЗ
1586789986
Беды с башкой
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