Филатов – о реакции Фарфана на понижение зарплаты: «Не стоит воспринимать это всерьез. Он солидарен с ребятами»

Бывший президент «Локомотива», член совета директоров клуба Валерий Филатов прокомментировал слова форварда Джефферсона Фарфана по поводу сокращения зарплаты. Перуанец говорил: «Пусть не трогают мои деньги».

«Я просмотрел ролик; наверное, его просто не так поняли, не думаю, что он это говорил всерьез. Если бы он упирался и на чем-то настаивал — это одно дело, а так, не стоит это воспринимать всерьез. А он сказал, что вместе с ребятами выступает за одну позицию. И сегодня он опять сказал, что с ребятами солидарен», – приводит слова Филатова ТАСС.