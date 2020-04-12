Фарфан: «Мои слова о понижении зарплаты неправильно истолкованы. Это была шутка! Я поддерживаю «Локомотив» сильнее, чем когда-либо»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил слова о понижении зарплаты в клубе. Перуанец призвал считать сказанное ранее шуткой.
«К сожалению, фраза, которую я произнeс в эфире со своим другом, была неправильно истолкована. Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе, мной, за несколько дней до этого эфира.
Я ещe раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», – уверяет Фарфан.
- Зарплата Фарфана – порядка 1,5 миллиона долларов в год.
- В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Источник: «Чемпионат»