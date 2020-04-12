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  • Фарфан: «Мои слова о понижении зарплаты неправильно истолкованы. Это была шутка! Я поддерживаю «Локомотив» сильнее, чем когда-либо»

Фарфан: «Мои слова о понижении зарплаты неправильно истолкованы. Это была шутка! Я поддерживаю «Локомотив» сильнее, чем когда-либо»

12 апреля 2020, 00:57
10

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил слова о понижении зарплаты в клубе. Перуанец призвал считать сказанное ранее шуткой.

«К сожалению, фраза, которую я произнeс в эфире со своим другом, была неправильно истолкована. Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе, мной, за несколько дней до этого эфира.

Я ещe раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», – уверяет Фарфан.

  • Зарплата Фарфана – порядка 1,5 миллиона долларов в год.
  • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (10)
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vladik12
1586642606
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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Hektor 84
1586648833
А зачем вообще шутить на такие темы? Скорее всего влетело от руководства РЖД . Позвонили и доходчиво объяснили чтоб свои слова выставил шуткой.
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моэм
1586672227
Этот иностранец походу издевается над нами...а нам что теперь делать?...опилки жевать?...репу почесать?...потому что дать ему в репу за эту *********** шутку не получится ...а очень , даже очень жаль.
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Антибиотик
1586679456
Странный юмор.
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dim29
1586683191
что и требовалось доказать,вчера ещё писал что он сегодня заднюю включит.
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Дедуктор
1586697958
Ну, сдал назад и правильно сделал. Игрочишка весьма и весьма симпатишный. Не хотелось бы чтобы репутация такого отличного игрока превратилась в односложное понятие "дерррьмо".
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Соарес
1586722410
Такие шутки не красят
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JTherry
1586726489
твоя шутка руководству РЖД не понравилась, особенно, в условиях пандемии
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