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    Фарфан: «Мои слова о понижении зарплаты неправильно истолкованы. Это была шутка! Я поддерживаю «Локомотив» сильнее, чем когда-либо»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил слова о понижении зарплаты в клубе. Перуанец призвал считать сказанное ранее шуткой.

    «К сожалению, фраза, которую я произнeс в эфире со своим другом, была неправильно истолкована. Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе, мной, за несколько дней до этого эфира.

    Я ещe раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», – уверяет Фарфан.

    • Зарплата Фарфана – порядка 1,5 миллиона долларов в год.
    • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5568

      Антибиотик 34 минуты назад

      Странный юмор.

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      Рейтинг: +1323

      Genz 2 часа назад

      Фарфан ещё тот питарок

      1
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      Рейтинг: +399

      моэм 2 часа назад

      Этот иностранец походу издевается над нами...а нам что теперь делать?...опилки жевать?...репу почесать?...потому что дать ему в репу за эту *********** шутку не получится ...а очень , даже очень жаль.

      0
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      Рейтинг: -3

      zhuravlevartem 7 часов назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +2295

      Hektor 84 9 часов назад

      А зачем вообще шутить на такие темы? Скорее всего влетело от руководства РЖД . Позвонили и доходчиво объяснили чтоб свои слова выставил шуткой.

      0
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      Рейтинг: +3820

      vladik12 10 часов назад

      Что ж ты, фраер, сдал назад?

      3
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      Рейтинг: +1516

      klim2m > vladik12 39 минут назад

      Осторожно с фраером то, А то еще обвинят в дискриминации))))))

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