Фарфан: «Мои слова о понижении зарплаты неправильно истолкованы. Это была шутка! Я поддерживаю «Локомотив» сильнее, чем когда-либо»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил слова о понижении зарплаты в клубе. Перуанец призвал считать сказанное ранее шуткой.

«К сожалению, фраза, которую я произнeс в эфире со своим другом, была неправильно истолкована. Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе, мной, за несколько дней до этого эфира.

Я ещe раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу. В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», – уверяет Фарфан.