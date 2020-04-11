Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее»

Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее»

11 апреля 2020, 20:38
30

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил несогласие с понижением зарплаты в связи с приостановкой чемпионата. Об этом он сказал в эфире с экс-игроком сборной Перу Роберто Гизасолой.

«Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне», – приводит слова Фарфана Sport24 со ссылкой на инстаграм-эфир игрока с Гизасолой.

  • Зарплата Фарфана – порядка 1,5 миллиона долларов в год.
  • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1586626836
Собрал манатки и умотал обратно в свою Туземию к чертовой бабушке.
Ответить
Garrincha58
1586626902
гавнюк
Ответить
порт
1586627260
Обратно на пальму его.
Ответить
Masteralex
1586627911
35 лет, конец карьеры, не очень охота терять последнее большое бабло, вполне логично всё, вспомните Погребняка, который 2 года сидел на лавке за з/п в Динамо 1.8 млн евро и никуда его сплавить не могли, потому что такую з/п никто не давал
Ответить
Дедуктор
1586627985
Цивилизованная страна, однако. А где нить в Колумбии такой фарфан трижды подумал бы, прежде чем сказать. И - промолчал.
Ответить
JTherry
1586628453
а говорили, что только Гилерме с Крыховяком не согласны... а тут - на тебе, Фарфан против понижения, при этом, не играя вовсе... жадность фраера не сгубит, как думаете?
Ответить
zarsm
1586628658
Ахаха. Посмотрите сколько наша страна тратит на поддержку своей экономики в этот период. И сколько остальные. А вы проблему в футболистах ищите))) Фарфан все по делу сказал. Сократят зп - сокращённые бабки распилят и все.
Ответить
Dr Metal
1586633806
Депутатам нужно сократить вдвое для начала
Ответить
моэм
1586634248
У Фарфана - это последние деньги...вы бы отдали последние деньги , когда впереди безработица?...а семья ? а кто заплатит за учёбу детей? и.т.д….да тут любой нормальный отец семейства будет "рубиться" за последние деньги...а то что Кикнадзе прислал ему - перуанцу , цидульку на языке, который тот не понимает -это верх хамства и пренебрежительного отношения к простому человеку.
Ответить
dim29
1586637497
завтра скажет,что его слова не правильно поняли и так далее по сценарию.
Ответить
Главные новости
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
22:57
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Галактионов отреагировал на информацию о конфликте с Ротенбергом
14:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+