Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил несогласие с понижением зарплаты в связи с приостановкой чемпионата. Об этом он сказал в эфире с экс-игроком сборной Перу Роберто Гизасолой.
«Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне», – приводит слова Фарфана Sport24 со ссылкой на инстаграм-эфир игрока с Гизасолой.
- Зарплата Фарфана – порядка 1,5 миллиона долларов в год.
- В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
Источник: Sport24