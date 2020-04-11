Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил несогласие с понижением зарплаты в связи с приостановкой чемпионата. Об этом он сказал в эфире с экс-игроком сборной Перу Роберто Гизасолой.

«Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне», – приводит слова Фарфана Sport24 со ссылкой на инстаграм-эфир игрока с Гизасолой.