Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее»

У Фарфана - это последние деньги...вы бы отдали последние деньги , когда впереди безработица?...а семья ? а кто заплатит за учёбу детей? и.т.д….да тут любой нормальный отец семейства будет "рубиться" за последние деньги...а то что Кикнадзе прислал ему - перуанцу , цидульку на языке, который тот не понимает -это верх хамства и пренебрежительного отношения к простому человеку.
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил несогласие с понижением зарплаты в связи с приостановкой чемпионата. Об этом он сказал в эфире с экс-игроком сборной Перу Роберто Гизасолой.
«Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне», – приводит слова Фарфана Sport24 со ссылкой на инстаграм-эфир игрока с Гизасолой.
- Зарплата Фарфана – порядка 1,5 миллиона долларов в год.
- В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.