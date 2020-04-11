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    Фарфан – о сокращении зарплаты в «Локомотиве»: «Пусть не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу, я разорвал ее»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан выразил несогласие с понижением зарплаты в связи с приостановкой чемпионата. Об этом он сказал в эфире с экс-игроком сборной Перу Роберто Гизасолой.

    «Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне», – приводит слова Фарфана Sport24 со ссылкой на инстаграм-эфир игрока с Гизасолой.

    • Зарплата Фарфана – порядка 1,5 миллиона долларов в год.
    • В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии23
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      Рейтинг: +398

      моэм 11 минут назад

      У Фарфана - это последние деньги...вы бы отдали последние деньги , когда впереди безработица?...а семья ? а кто заплатит за учёбу детей? и.т.д….да тут любой нормальный отец семейства будет "рубиться" за последние деньги...а то что Кикнадзе прислал ему - перуанцу , цидульку на языке, который тот не понимает -это верх хамства и пренебрежительного отношения к простому человеку.

      0
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      Рейтинг: +693

      fan-man 18 минут назад

      Депутатам нужно сократить вдвое для начала

      0
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      Рейтинг: +372

      New Life 35 минут назад

      Получив из-за кризиса большие финансовые проблемы, клубы стали понимать, что платят дурные деньги своим футболистам, и что на зарплаты приходится критическая доля бюджета. Может, нет худа без добра, и эта ситуация приведет к нормализации зарплат великих корифеев, змсов и легов.

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      Рейтинг: +405

      фанат джигурды 1 час назад

      Контора пишет!!! (с)

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      Рейтинг: +556

      zarsm 1 час назад

      Ахаха. Посмотрите сколько наша страна тратит на поддержку своей экономики в этот период. И сколько остальные. А вы проблему в футболистах ищите))) Фарфан все по делу сказал. Сократят зп - сокращённые бабки распилят и все.

      4
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      Рейтинг: +4140

      JTherry 1 час назад

      а говорили, что только Гилерме с Крыховяком не согласны... а тут - на тебе, Фарфан против понижения, при этом, не играя вовсе... жадность фраера не сгубит, как думаете?

      1
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      Рейтинг: +102

      Пикап96 > JTherry 1 час назад

      Из бюджета платят ему бабки? Ты бы был готовым сократить свою зп, получай бы как медийная личность? Почему свет клином встал на футболистах? Почему не трогают, к примеру, Хабиба, который 20 годовых зарплат Фарфана получает за 1 вечер. Нет, не подумай, я без наездов, просто непонятно почему только футболисты.. Почему тому же самому Белозерову(председатель правления РЖД) не отказаться от своей месячной зп и все будут в плюсе?? Фарфана я не в коей мере не защищаю, тот еще говнюк, просто ты задал вопрос, я постарался порассуждать.

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      Рейтинг: +4140

      JTherry > Пикап96 50 минут назад

      вопрос ведь не в том, из какого бюджета платят Фарфану бабки, а в том, в команде он или нет, поддерживает он политику клуба или нет, мне до его ЗП, как до звезды, поэтому не смогу тебе ответить, как я поступил бы на его месте, знаю, что в европейских клубах многие футболисты пошли на сокращение своих ЗП, в Европе мало клубов на самообеспечении, все в долгах, как в шелках, еще и ФФП заставляет думать о будущем клубов, все идут на уступки, кстати, в России - тоже... свет клином на футболистах не сошелся, конечно, все богатые люди, артисты, спортсмены, банкиры жертвуют на помощь в борьбе с КВ, про Белозерова ничего не могу тебе ответить, извини...

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      Рейтинг: +1939

      Axe111 1 час назад

      Да пшел ты на***

      0
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      Рейтинг: +3805

      sochi-2013 1 час назад

      Жадный дурак!

      0
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      Рейтинг: +1590

      Дедуктор 1 час назад

      Цивилизованная страна, однако. А где нить в Колумбии такой фарфан трижды подумал бы, прежде чем сказать. И - промолчал.

      3
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      Рейтинг: +2204

      Masteralex 1 час назад

      35 лет, конец карьеры, не очень охота терять последнее большое бабло, вполне логично всё, вспомните Погребняка, который 2 года сидел на лавке за з/п в Динамо 1.8 млн евро и никуда его сплавить не могли, потому что такую з/п никто не давал

      2
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      Рейтинг: +1590

      Дедуктор > Masteralex 1 час назад

      Логично. И правильно. именно так и должен был сказать Фарфан. Если бы был порядочным человеком. Или, хотя бы, только, умным. Вполне, понятная позиция. Но этот непорядочный дурак высказался грубо и оскорбительно.
      А этого не нужно было делать.

      2
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      Рейтинг: +405

      фанат джигурды > Дедуктор 1 час назад

      В еврокубки не надо туляку
      Там отовсюду слышно: "Нефтчи Баку!"

      0
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      Рейтинг: +2204

      Masteralex > Дедуктор 27 минут назад

      согласен, мог бы по-нормальному ответить, а не как мудак

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