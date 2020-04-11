Фергюсон: «Я в восторге, что мы стали признавать важность здравоохранения. Два года назад врачи спасли мне жизнь»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился восторгом, что в условиях пандемии коронавируса работа врачей и иного медицинского персонала получила признание. Он вспомнил про свой случай.

«Я в восторге, что сейчас мы стали признавать важность здравоохранения. Я понял ее два года назад, когда врачи спасли мне жизнь. Я горд, как сейчас люди объединились в условиях пандемии. Отличная работа», – сказал Фергюсон.