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    Фергюсон: «Я в восторге, что мы стали признавать важность здравоохранения. Два года назад врачи спасли мне жизнь»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поделился восторгом, что в условиях пандемии коронавируса работа врачей и иного медицинского персонала получила признание. Он вспомнил про свой случай.

    «Я в восторге, что сейчас мы стали признавать важность здравоохранения. Я понял ее два года назад, когда врачи спасли мне жизнь. Я горд, как сейчас люди объединились в условиях пандемии. Отличная работа», – сказал Фергюсон.

    • В 2018 году у Фергюсона было кровоизлияние в мозг.
    • Из-за пандемии приостановили евросезон.
    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 103000 человек.

    Источник: The Guardian

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    11.04.2020 23:58
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