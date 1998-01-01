Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Гризманн собрал 29 тысяч на благотворительном стриме

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн провел на киберспортивном ресурсе 24-часовой благотворительный стрим и собрал 29 тысяч евро, сообщает твиттер Grizi Esport. Средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

    Француз показывал свое участие в видеоиграх. В прямом эфире побывали Поль Погба и Усман Дембеле. Гризманн поблагодарил всех за собранные деньги.

    • Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.
    • В России число инфицированных растет день за днем.

    Гризманн запустил 24-часовой стрим для сбора денег на борьбу с коронавирусом. Гости – Погба и Дембеле

    Источник: твиттер Grizi Esport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9716

      Cules2013 1 час назад

      Нихера так наглость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3791

      3a zenit 3 часа назад

      неплохо лохов обул)имея лярды бабла он собирает у других и становится героем.Чего свои не отдал жидяра?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3796

      vladik12 > 3a zenit 3 часа назад

      О, меня не одного это бесит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3791

      3a zenit > vladik12 2 часа назад

      да ненавижу таких мразей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3796

      vladik12 3 часа назад

      Что-то начинают раздражать эти посылы "собрал деньги", "выставил на аукционе", "запустил акцию по сбору средств". Эти игрочки зарабатывают в разы больше, чем вся их аудитория в этих социальных сетях, и им хватает совести собирать деньги на благотворительность у этих людей, а не вкладывать самим.
      Так вложите свои, зачем вы у простых людей выпрашиваете своими сборами, акционами и прочей дичью?
      Надеюсь, что они все же вкладывают свои, а эти сборы - просто дополнение.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76045
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru