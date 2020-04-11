Гризманн собрал 29 тысяч на благотворительном стриме

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн провел на киберспортивном ресурсе 24-часовой благотворительный стрим и собрал 29 тысяч евро, сообщает твиттер Grizi Esport. Средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.

Француз показывал свое участие в видеоиграх. В прямом эфире побывали Поль Погба и Усман Дембеле. Гризманн поблагодарил всех за собранные деньги.

Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.

В России число инфицированных растет день за днем.

Гризманн запустил 24-часовой стрим для сбора денег на борьбу с коронавирусом. Гости – Погба и Дембеле