Гризманн собрал 29 тысяч на благотворительном стриме

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн провел на киберспортивном ресурсе 24-часовой благотворительный стрим и собрал 29 тысяч евро, сообщает твиттер Grizi Esport. Средства пойдут на борьбу с пандемией коронавируса.
Француз показывал свое участие в видеоиграх. В прямом эфире побывали Поль Погба и Усман Дембеле. Гризманн поблагодарил всех за собранные деньги.
- Евросезон приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 103000 человек.
- В России число инфицированных растет день за днем.
Гризманн запустил 24-часовой стрим для сбора денег на борьбу с коронавирусом. Гости – Погба и Дембеле
Источник: твиттер Grizi Esport