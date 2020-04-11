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    Мариу: «Адаптация Фелиша в «Барселоне» прошла бы быстрее и легче»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поговорил о роли своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико». Он считает, что адаптация в другом клубе Примеры прошла бы легче.

    «Атлетико» может показаться итальянской командой внутри чемпионата Испании. У команды высокий уровень организации. Фелиш пришел в нее из «Бенфики», которая владеет мячом 80 процентов времени. Его адаптация проходит непросто; в «Барселоне» она прошла бы легче и быстрее, несмотря на то что давление там было бы сильнее», – полагает Мариу.

    • Фелиш провел за «Атлетико» 27 матчей, забил шесть голов, сделал два результативных паса.
    • «Атлетико» занимает шестое место в Примере.
    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9716

      Cules2013 1 час назад

      Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Фелиш слишком сырой и переоценённый. Переход в Барсу никак бы не прокачал его скилы. Он бы не стал автоматом крепче физически или точнее бить по воротам. Это же не симулятор, а реальная жизнь. Скилы нужно качать самому, стараясь на тренировках и во время матчей. В Барсе тоже сырые игроки плохо заходят.

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