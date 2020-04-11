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  • Мариу: «Адаптация Фелиша в «Барселоне» прошла бы быстрее и легче»

Мариу: «Адаптация Фелиша в «Барселоне» прошла бы быстрее и легче»

11 апреля 2020, 14:28
1

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поговорил о роли своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико». Он считает, что адаптация в другом клубе Примеры прошла бы легче.

«Атлетико» может показаться итальянской командой внутри чемпионата Испании. У команды высокий уровень организации. Фелиш пришел в нее из «Бенфики», которая владеет мячом 80 процентов времени. Его адаптация проходит непросто; в «Барселоне» она прошла бы легче и быстрее, несмотря на то что давление там было бы сильнее», – полагает Мариу.

  • Фелиш провел за «Атлетико» 27 матчей, забил шесть голов, сделал два результативных паса.
  • «Атлетико» занимает шестое место в Примере.
  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: Mundo Deportivo
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Барселона Мариу Жоау Феликс Жоау
Комментарии (1)
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Cules2013
1586629406
Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Фелиш слишком сырой и переоценённый. Переход в Барсу никак бы не прокачал его скилы. Он бы не стал автоматом крепче физически или точнее бить по воротам. Это же не симулятор, а реальная жизнь. Скилы нужно качать самому, стараясь на тренировках и во время матчей. В Барсе тоже сырые игроки плохо заходят.
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