Мариу: «Адаптация Фелиша в «Барселоне» прошла бы быстрее и легче»

Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Фелиш слишком сырой и переоценённый. Переход в Барсу никак бы не прокачал его скилы. Он бы не стал автоматом крепче физически или точнее бить по воротам. Это же не симулятор, а реальная жизнь. Скилы нужно качать самому, стараясь на тренировках и во время матчей. В Барсе тоже сырые игроки плохо заходят.
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поговорил о роли своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико». Он считает, что адаптация в другом клубе Примеры прошла бы легче.
«Атлетико» может показаться итальянской командой внутри чемпионата Испании. У команды высокий уровень организации. Фелиш пришел в нее из «Бенфики», которая владеет мячом 80 процентов времени. Его адаптация проходит непросто; в «Барселоне» она прошла бы легче и быстрее, несмотря на то что давление там было бы сильнее», – полагает Мариу.
- Фелиш провел за «Атлетико» 27 матчей, забил шесть голов, сделал два результативных паса.
- «Атлетико» занимает шестое место в Примере.
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.