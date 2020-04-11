Мариу: «Адаптация Фелиша в «Барселоне» прошла бы быстрее и легче»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поговорил о роли своего соотечественника Жоау Фелиша в мадридском «Атлетико». Он считает, что адаптация в другом клубе Примеры прошла бы легче.
«Атлетико» может показаться итальянской командой внутри чемпионата Испании. У команды высокий уровень организации. Фелиш пришел в нее из «Бенфики», которая владеет мячом 80 процентов времени. Его адаптация проходит непросто; в «Барселоне» она прошла бы легче и быстрее, несмотря на то что давление там было бы сильнее», – полагает Мариу.
- Фелиш провел за «Атлетико» 27 матчей, забил шесть голов, сделал два результативных паса.
- «Атлетико» занимает шестое место в Примере.
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: Mundo Deportivo