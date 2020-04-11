Mundo Deportivo: «Реал» собирается летом купить Кейна или Холанда

«Реал» планирует усилить атаку во время летнего трансферного окна, утверждает Mundo Deportivo.
По информации источника, мадридским клубом на сегодняшний день рассматриваются две кандидатуры форвардов.
Речь идет о Гарри Кейне из «Тоттенхэма» и Эрлинге Холанде из дортмундской «Боруссии».
- Рыночная стоимость англичанина – 120 миллионов евро, а норвежца – 72 миллиона.
- 26-летний Кейн в текущем сезоне провел за «Тоттенхэм» 25 матчей, забил 17 мячей и сделал два ассиста.
- 19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе и с тех пор отличился 12 голами и двумя результативными передачами в 11 играх.
Источник: Mundo Deportivo