Уткин – игрокам «Локомотива»: «Пока вы не запомнились нам навсегда жлобами, одумайтесь»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин обратился к футболистам «Локомотива», которые отказываются идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

«Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам «Локомотив» зашел. Нет, ну ты подумай. И Юрий Палыч [Семин] письмо пишет. С узнаваемой стилистикой... Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали...

Отказ от сокращения зарплаты сейчас – это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята. Вас никогда не поймет ни один человек, который когда-либо платил зарплату другому. Пока вы не запомнились нам навсегда вместо кумиров и хороших ребят жлобами, задумайтесь. И одумайтесь.

Потому что ваша позиция незащищаема. А все, что запомнится сейчас – запомнится навсегда. Даже если с вами говорили по-хамски или даже по-идиотски. Это все потом. Уж точно не хуже с вами разговаривали, чем равнодушный президент со страной. Surrender, ребята», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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