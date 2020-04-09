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  • Уткин – игрокам «Локомотива»: «Пока вы не запомнились нам навсегда жлобами, одумайтесь»

Уткин – игрокам «Локомотива»: «Пока вы не запомнились нам навсегда жлобами, одумайтесь»

9 апреля 2020, 23:33
5

Журналист и видеоблогер Василий Уткин обратился к футболистам «Локомотива», которые отказываются идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

«Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам «Локомотив» зашел. Нет, ну ты подумай. И Юрий Палыч [Семин] письмо пишет. С узнаваемой стилистикой... Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали...

Отказ от сокращения зарплаты сейчас – это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята. Вас никогда не поймет ни один человек, который когда-либо платил зарплату другому. Пока вы не запомнились нам навсегда вместо кумиров и хороших ребят жлобами, задумайтесь. И одумайтесь.

Потому что ваша позиция незащищаема. А все, что запомнится сейчас – запомнится навсегда. Даже если с вами говорили по-хамски или даже по-идиотски. Это все потом. Уж точно не хуже с вами разговаривали, чем равнодушный президент со страной. Surrender, ребята», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

Газзаев – об урезании зарплат футболистов: «Сейчас это долг любого спортсмена»

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Уткин Василий
Комментарии (5)
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polt
1586465461
Вася прав. Жлобярыыыыыыы!
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paracetamol
1586467125
Может это и правильно, но вопрос: кто жирную утку спрашивал или он в каждой бочке затычка?
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zarsm
1586470764
Это их бабки и им решать как им распоряжаться.
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Hektor 84
1586497156
Вася как всегда лезет со своими выводами в самое пекло. Там скорее всего заговор против грузина. Не более. А так договорятся, не верю что футболисты локо жлобы.
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Ziklop
1586501762
Вася поделись бутербродами, хорош жрать в одну харю.
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