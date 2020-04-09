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    Уткин – игрокам «Локомотива»: «Пока вы не запомнились нам навсегда жлобами, одумайтесь»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин обратился к футболистам «Локомотива», которые отказываются идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

    «Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам «Локомотив» зашел. Нет, ну ты подумай. И Юрий Палыч [Семин] письмо пишет. С узнаваемой стилистикой... Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали...

    Отказ от сокращения зарплаты сейчас – это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята. Вас никогда не поймет ни один человек, который когда-либо платил зарплату другому. Пока вы не запомнились нам навсегда вместо кумиров и хороших ребят жлобами, задумайтесь. И одумайтесь.

    Потому что ваша позиция незащищаема. А все, что запомнится сейчас – запомнится навсегда. Даже если с вами говорили по-хамски или даже по-идиотски. Это все потом. Уж точно не хуже с вами разговаривали, чем равнодушный президент со страной. Surrender, ребята», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

    Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

    Газзаев – об урезании зарплат футболистов: «Сейчас это долг любого спортсмена»

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    09.04.2020 23:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +268

      Ziklop 1 час назад

      Вася поделись бутербродами, хорош жрать в одну харю.

      0
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 2 часа назад

      Вася как всегда лезет со своими выводами в самое пекло. Там скорее всего заговор против грузина. Не более. А так договорятся, не верю что футболисты локо жлобы.

      1
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      Рейтинг: +553

      zarsm 10 часов назад

      Это их бабки и им решать как им распоряжаться.

      0
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      Рейтинг: +5451

      paracetamol 11 часов назад

      Может это и правильно, но вопрос: кто жирную утку спрашивал или он в каждой бочке затычка?

      1
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      Рейтинг: +8928

      parevg 11 часов назад

      Они сплотились вокруг тренера, против грызуна, и этот скандал нужен, чтобы в РЖД поняли, что грызун не управляет клубом.

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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. > parevg 1 час назад

      А РЖД нужен клуб ?
      Приносит доход ?
      А если после эры Путинелли , примут закон запрещающий Госкорпорациям содержать ФК , как тогда ???
      Сейчас момент когда не играют , сидят дома, так почему на сокращение зп не пойти ??? Не понятно !!!

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      Рейтинг: +3375

      polt 11 часов назад

      Вася прав. Жлобярыыыыыыы!

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