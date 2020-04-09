Газзаев – об урезании зарплат футболистов: «Сейчас это долг любого спортсмена»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который встал на защиту игроков своей команды, отказавшихся идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идeт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой.

Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», – сказал Газзаев.

Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»