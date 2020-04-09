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  • Газзаев – об урезании зарплат футболистов: «Сейчас это долг любого спортсмена»

Газзаев – об урезании зарплат футболистов: «Сейчас это долг любого спортсмена»

9 апреля 2020, 21:33
7

Депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который встал на защиту игроков своей команды, отказавшихся идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

«Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идeт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой.

Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», – сказал Газзаев.

Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Газзаев Валерий Семин Юрий
Комментарии (7)
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Hektor 84
1586459590
Каждый думает только о своих доходах. Ни у кого не дошло в голову а сколько зарабатывает народ? Еще и говорящие усы решил высказаться. Депутаты тоже могли бы и отказаться от части своих доходов. Чем они лучше других? Все питаются с бюджета и никто не хочет позаботиться о его пополнении. Загнали народ по домам и компенсировать им ни кто ничего не собирается. Народ в России в большой ж. о. п. е. А эти упыри карманы понабивали и сидят теперь нам по телевизору рассказывают что надо сидеть дома. Нам за то что мы сидим дома платить никто не собирается. Почему платят футболистам и депутатам? Вернее за что платят им? По мне было справедливо если не платили бы ни кому. Да и доходы несопоставимые. Они не играют, не тренируются, не ездят на работу и сидят дома. За что им платят? Нам не платят тогда и им пусть не платят. В В нам по телевизору рассказал красивую сказочку, только она не сбывается.
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Plyash
1586463886
А депутат Газзаев лично урезал свою зарплату в пользу малоимущих в условиях пандемии коронавируса? Или,как всегда, в очередной раз словоблудием занялся?
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general.lizyukov
1586464519
Георгич, а свои зарплаты вы уже урезали? да, наших кривоногих ногомячистов надо потрясти, всё равно не работают, как и все. Но вы-то чем заняты? Ещё один закон для поддержки банков принимаете? А за 100 тысяч в месяц это никак, обязательно 350 надо получать?
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vladimir-7
1586499969
Депутатам ГД и сенаторам СФ нужно установит зарплату на уровне МРОТ, вся их работа заключается в нажатии кнопки одобрения, на то, что скажет Путин или премьер, а законы в интересах народа, даже не рассматриваются.
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Ziklop
1586501491
Пёс усатый ты же депутат, вы там свои фонды и зарплаты урежте, ваша первейшая обязанность, а не жрать в три горла.
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Давид59
1586505845
Сразу видно человек из госдуры. Как легко из чужого кармана деньги вынимать! Из своего сперва попробуй!
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омск55
1586523220
Сейчас это долг любого депутата
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