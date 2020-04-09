Газзаев – об урезании зарплат футболистов: «Сейчас это долг любого спортсмена»

Сразу видно человек из госдуры. Как легко из чужого кармана деньги вынимать! Из своего сперва попробуй!
Депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который встал на защиту игроков своей команды, отказавшихся идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
«Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идeт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой.
Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», – сказал Газзаев.
Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»
Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»