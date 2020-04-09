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    Газзаев – об урезании зарплат футболистов: «Сейчас это долг любого спортсмена»

    Депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который встал на защиту игроков своей команды, отказавшихся идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

    «Сейчас весь профессиональный спорт во всем мире идeт на понижение зарплат в связи с пандемией коронавируса. Это касается футболистов, хоккеистов, баскетболистов и многих других. Мы все должны помочь врачам и остальным, кто борется с этой угрозой.

    Сейчас это долг любого спортсмена. Кстати, у депутатов не миллионные контракты, в отличие от футболистов. Но я уверен, что и депутаты, и чиновники пойдут на этот шаг. Все должны внести вклад. Это гражданский долг любого человека перед такой страшной угрозой», – сказал Газзаев.

    Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

    Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2020 21:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2475

      Давид59 21 минуту назад

      Сразу видно человек из госдуры. Как легко из чужого кармана деньги вынимать! Из своего сперва попробуй!

      0
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      Рейтинг: +268

      Ziklop 1 час назад

      Пёс усатый ты же депутат, вы там свои фонды и зарплаты урежте, ваша первейшая обязанность, а не жрать в три горла.

      0
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      Рейтинг: +10599

      vladimir-7 1 час назад

      Депутатам ГД и сенаторам СФ нужно установит зарплату на уровне МРОТ,
      вся их работа заключается в нажатии кнопки одобрения, на то, что скажет
      Путин или премьер, а законы в интересах народа, даже не рассматриваются.

      0
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      Рейтинг: +8928

      parevg 10 часов назад

      Пес, ты сначала себе урежь, потом всей ГД, и не только ГД, но и всех губернаторов, мэров, городских и прочих властей процентов на 80 - 90, все равно, от власти толку нет совсем.
      И только после этого тявкай.

      PS. Ты за Аланию не ГД должен сидеть, а в районе солнечного Магадана...

      3
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      Рейтинг: +1985

      general.lizyukov 11 часов назад

      Георгич, а свои зарплаты вы уже урезали? да, наших кривоногих ногомячистов надо потрясти, всё равно не работают, как и все. Но вы-то чем заняты? Ещё один закон для поддержки банков принимаете? А за 100 тысяч в месяц это никак, обязательно 350 надо получать?

      2
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      Рейтинг: +2399

      playsh 12 часов назад

      А депутат Газзаев лично урезал свою зарплату в пользу малоимущих в условиях пандемии коронавируса? Или,как всегда, в очередной раз словоблудием занялся?

      3
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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Что-то не слышно от депутатов о понижении зп.
      В кризис РЖД несёт убытки и конечно новоиспечённые машинисты , кочегары, работники Депо, путейцы и кондуктора , а все вместе это ФК ЛОКОМОТИВ и без того страдают. Пропал аппетит !!!
      В тоже время Путин обещал сохранения зп для бюджетников.
      Вы что хотите чтобы железная дорога встала ????

      4
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 13 часов назад

      Каждый думает только о своих доходах. Ни у кого не дошло в голову а сколько зарабатывает народ? Еще и говорящие усы решил высказаться. Депутаты тоже могли бы и отказаться от части своих доходов. Чем они лучше других? Все питаются с бюджета и никто не хочет позаботиться о его пополнении. Загнали народ по домам и компенсировать им ни кто ничего не собирается. Народ в России в большой ж. о. п. е. А эти упыри карманы понабивали и сидят теперь нам по телевизору рассказывают что надо сидеть дома. Нам за то что мы сидим дома платить никто не собирается. Почему платят футболистам и депутатам? Вернее за что платят им? По мне было справедливо если не платили бы ни кому. Да и доходы несопоставимые. Они не играют, не тренируются, не ездят на работу и сидят дома. За что им платят? Нам не платят тогда и им пусть не платят. В В нам по телевизору рассказал красивую сказочку, только она не сбывается.

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