Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

Годовая зарплата, ваших футболистов, нам хватит на пять лет само изоляции, некоторые люди зарабатывают за год те деньги которые ваши бедняжки за месяц!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему нельзя критиковать футболистов за отказ идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
«Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге – это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию.
Все они понимают. И готовы вместе со всеми остальными делать все, чтобы выйти из этого сложного положения. Просто они хотят, чтобы к ним относились с должным уважением, и это нормальное человеческое желание.
Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.
У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!
Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа. Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации», – написал Семин в авторской колонке для «СЭ».
Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»