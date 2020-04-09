Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему нельзя критиковать футболистов за отказ идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

«Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге – это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию.

Все они понимают. И готовы вместе со всеми остальными делать все, чтобы выйти из этого сложного положения. Просто они хотят, чтобы к ним относились с должным уважением, и это нормальное человеческое желание.

Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!

Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа. Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации», – написал Семин в авторской колонке для «СЭ».

Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»