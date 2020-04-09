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  • Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

9 апреля 2020, 20:43
37

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему нельзя критиковать футболистов за отказ идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

«Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге – это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию.

Все они понимают. И готовы вместе со всеми остальными делать все, чтобы выйти из этого сложного положения. Просто они хотят, чтобы к ним относились с должным уважением, и это нормальное человеческое желание.

Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!

Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа. Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации», – написал Семин в авторской колонке для «СЭ».

Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (37)
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CSKA471
1586454891
Смешно
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vingor
1586457205
Действительно, наверное сидят на прожиточном минимуме. Что-то а от Палыча я этого не ожидал.
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armen10
1586457477
Столько тупых и непонятных комментариев. Вы хоть знаете какой это труд, быть просто профессиональным спортсменом? Каждый день тренировки, отрыв от семьи. Физические нагрузки на сборах жа и в целом по сезону такие, что люди на поле умирают(не один случай) Спорт, это тяжелая работа. Не в офисе сидеть или вечером на диване и под пивко обсуждать чужие зп. Если так просто, что же вы сами не пошли в футбол? Тоже зарабатывали бы хорошие деньги?! Идитие, играйте, вас никто не держит.
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vmonomah17
1586458455
Я вот вчера в метро черкизовской спускаюсь, смотрю - гильерме с миранчуком лехой сидят, милостыню просят. А рядом Федун держит две шаурмы. И предлагает им за шаурму в спартак перейти. У ребят слезы текут, но отказываются. Не продались. У меня прям за них такая гордость взыграла. Дал им 50 р. и в вагон метро зашел, сел. А там смотрю - рядом Крыховяк стоит. Видно, что после тренировки - форма вся грязная, стоит, ноги подкашиваются от усталости, смотрит на меня глазами кота из шрека. Я встал, уступил ему место. Он сел, поблагодарил меня, и мы вместе заплакали. Парни! Футболисты тоже люди. Всегда помогайте им. Кто чем может.
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JTherry
1586460659
да уж, Палыч, загнул))) про бедных футболистов, особенно, из Бразилии, где слишком быстро плодятся, ведь весь клан кормить придется, прям слезу прошиб)) стало быть, не особо богатым жителям России должно быть безумно жалко условного "гилю", которому 3 лимона в евро платят и ему не хватает всю бразильскую родню кормить)) ну удивил, Палыч, на самоизоляции курнул что-то не то... а нас и наши семьи "гиля" пожалеет?
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кто там
1586461958
******* старый там на карантине совсем спился что ли? Ублюд0к обосранный. Эти игрочишки получают в месяц несколько миллионов и всё мало? Неокторые живут в месяц и на 60к и на меньше и детей воспитывают и всё остальное. А тут как же, бедные. Ну мразина старая, завёл прямо. Алкаш сраный.
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BRO_football
1586462090
У кого бедные семьи? У футболистов? Сёмин это серьёзно сказал? Каждый футболист в Локомотиве, который более-менее часто играет и приносит пользу, минимум по миллиону евро в год зарабатывает (а в месяц это около 6,8 млн. рублей) плюс бонусы. У молодёжи, которая в основную команду совсем недавно попала, чуть поменьше будет. И вот этих денег семье не хватает на жизнь? Интересно, в каких они тогда условиях живут? Кто там деньги родственникам отправляет? Фарфан, Гильерме, Рыбус, Крыховяк, Чорлука, Мариу? Они все игроки основного состава. Они не могут так мало зарабатывать, что их семьям просто было бы нечего жрать.
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raritet
1586464107
после таких слов Палыча у меня аж слеза скупая навернулась. Как же так? Бедные футболисты, бедные их родственники. Думаю, поскольку я богатый пенсионер и пенсия у меня 12 тысяч, рублей конечно, нужно чтобы Палыч реквизиты счетов футболистов выслал, я им всем по рублику , по два вышлю . Много извините не могу, мне еще за квартиру платить и за телевидение. Вдруг снова играть начнут , а я не смогу смотреть на тех , кому я свои рублики выслал
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polt
1586465276
Очень неожиданно слышать такое от Семина. Большой не респект и неуважуха!
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Viper for CSKA
1586485669
Господи, в Европе за такие фразочки разорвали бы на части. Там Ливерпуль за стремление получить гос поддержку, то есть отобрать деньги у реально нуждающихся, даже собственные болельщики смешали со всеми неприятными субстанциями. А у нас что? Давайте пожалеем футболистов, у них семьи, 200 тысяч - мало, бедненькие. Я ещё могу пожалеть людей из ПФЛ, играющих за МРОТ, но эти зажравшиеся недоспортсмены - финиш. Ожидал от Сёмина большего количества мозгов в голове. Очередной не понимает, что и кому говорит.
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