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    Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему нельзя критиковать футболистов за отказ идти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

    «Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге – это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию.

    Все они понимают. И готовы вместе со всеми остальными делать все, чтобы выйти из этого сложного положения. Просто они хотят, чтобы к ним относились с должным уважением, и это нормальное человеческое желание.

    Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

    У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!

    Очень просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!» Тем более что такой призыв будет пользоваться популярностью у части народа. Гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации», – написал Семин в авторской колонке для «СЭ».

    Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2020 20:43
    Комментарии39
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      Рейтинг: +609

      Makaweli 3 часа назад

      Годовая зарплата, ваших футболистов, нам хватит на пять лет само изоляции, некоторые люди зарабатывают за год те деньги которые ваши бедняжки за месяц!

      1
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      Рейтинг: +4492

      Viper for CSKA 5 часов назад

      Господи, в Европе за такие фразочки разорвали бы на части. Там Ливерпуль за стремление получить гос поддержку, то есть отобрать деньги у реально нуждающихся, даже собственные болельщики смешали со всеми неприятными субстанциями. А у нас что? Давайте пожалеем футболистов, у них семьи, 200 тысяч - мало, бедненькие. Я ещё могу пожалеть людей из ПФЛ, играющих за МРОТ, но эти зажравшиеся недоспортсмены - финиш. Ожидал от Сёмина большего количества мозгов в голове. Очередной не понимает, что и кому говорит.

      5
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      Рейтинг: +3089

      Каратель 6 часов назад

      бедняги,сижу у компа и рыдаю....как же им тяжко... и палыч какую то уйню сморозил,наверно бухает на карантине...не ожидал я такого от шпалыча,не ожидал...

      2
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      Рейтинг: +1865

      Бухбух 7 часов назад

      По словам Палыча, один футболер работает, а челов 20 родственников стоят с протянутой рукой, так как нигде не работают.

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      Рейтинг: +609

      Makaweli > Бухбух 3 часа назад

      Так зачем им работать, он один обеспечит 40 не работающих родственников

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      Рейтинг: +1384

      Дедуктор 7 часов назад

      То ли идиот конченый. То ли проходимец прожженый.
      Покажите ему инстаграммы, что ли. В которых футболеры со своими
      гламурными женами-любовницами на всяких элитных курортах гасятся. И как то уж очень назойливо гасятся.

      2
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      Рейтинг: +412

      Чехов на Садовой 8 часов назад

      Вот уж отмочил, так уж отмочил. Лопатой не провернуть. Как говорится - now comments, блин.

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      Рейтинг: +8574

      ufos73 10 часов назад

      Я раньше думал, что Шпалыч патриот Локо, а оказался патриотом бабла (

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      Рейтинг: +8574

      ufos73 10 часов назад

      Народ куда деньги отсылать ни кто не знает? А то с голодухи помрут наши кривоножки же, придется на прогнивший западный футбол смотреть!
      Семина срочно выводите из карантина, уже белочка конкретная у него!

      2
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      Рейтинг: +3375

      polt 11 часов назад

      Очень неожиданно слышать такое от Семина. Большой не респект и неуважуха!

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      Рейтинг: +2361

      raritet 11 часов назад

      после таких слов Палыча у меня аж слеза скупая навернулась. Как же так? Бедные футболисты, бедные их родственники. Думаю, поскольку я богатый пенсионер и пенсия у меня 12 тысяч, рублей конечно, нужно чтобы Палыч реквизиты счетов футболистов выслал, я им всем по рублику , по два вышлю . Много извините не могу, мне еще за квартиру платить и за телевидение. Вдруг снова играть начнут , а я не смогу смотреть на тех , кому я свои рублики выслал

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