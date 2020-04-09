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    Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что футболисты не обязаны жертвовать своими деньгами на борьбу с коронавирусом.

    «Повсюду обсуждают, видимо, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему — кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создается впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус.

    Причем, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует.

    Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность.

    Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убежден, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив.

    Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребенку — неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные по футбольным меркам зарплаты, которые сейчас становятся еще меньше из-за падения курса рубля.

    Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10-12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах. И сегодняшние игроки видят наше поколение, большинство которого живет на одну пенсию.

    Многие мои сверстники, когда-то показывавшие блестящий футбол, сейчас не могут позволить себе вообще ничего. А ведь они, когда играли, тоже думали, что хорошо зарабатывают. У нынешнего поколения нет абсолютно никакого желания оказаться в такой же ситуации, и оно об этом думает. Ни в коем случае не могу поставить ему это в вину.

    Игроки «Локомотива» заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени!» – сообщил Семин.

    • Многие клубы России и Европы сократили зарплаты футболистам и персоналу.
    • В мире зарегистрировано 1 521 068 случаев заражения коронавирусом. Более 88 тысяч человек умерло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2020 17:45
    Комментарии35
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      Рейтинг: +5451

      paracetamol 11 часов назад

      Шпалыч прав как всегда. Могла бы думская шушера тоже своим жирком поделиться с народом, бездельники!

      2
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      Рейтинг: +4129

      JTherry 12 часов назад

      "Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность"
      ...о топ-менеджерах, это, наверное, о руководстве РЖД)) на святое замахнулся!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +555

      Сергей Каспийский 14 часов назад

      Очень хорошая мысль: все госслужащие (не только депутаты ГД) должны отказаться от 50% зарплаты за апрель-май и перечислить средства на обеспечение медицинских учреждений. А то они за государственный счет каждый месяц летали в Европу, типа по международным делам, а теперь нужно хоть немножечко почувствовать как живется народу на зарплату 25.000 рублей

      5
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      ...
      Рейтинг: +1532

      Бриг > Сергей Каспийский 12 часов назад

      А почему только они? Давайте уж все -- сидим ведь по домам, отдыхаем. Давай, Каспийский - отдай половину (хотя бы) не заработанных в пользу бедных!

      0
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      ...
      Рейтинг: +555

      Сергей Каспийский > Бриг 10 часов назад

      Я свою скромную зарплату коплю на образование сына и храню в РУБЛЯХ в российском банке. Мой рублевый вклад в 2014 в валютном эквиваленте упал в ДВА РАЗА. Сейчас курс доллара - 74 рубля, а в январе можно было за 62 рубля купить. Мой вклад опять обесценен. Поэтому я считаю, что как минимум у меня полмиллиона рублей государство уже взяло (может быть часть из них бедным и досталась:), а вот госслужащие свою зарплату проиндексировали, понимаешь мысль, и на транспорт не надо тратить, и все дети их устроены на хорошие должности, и жены миллионеры.

      0
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      Рейтинг: +176

      zaichkin777@gmail.com 14 часов назад

      И в правду, а хрен ли всем зп сокращают, а этим кондонам нет?

      4
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      Рейтинг: +811

      САНЁК17 15 часов назад

      Палыч в точку сказал,если доходили бы эти слова ГД:)

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8928

      parevg 15 часов назад

      Правильно шПалыч, и не только ГД, но и всех губернаторов, мэров, городских и прочих властей процентов на 80 - 90, все равно, от них всех толку нет совсем.

      4
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      Рейтинг: +609

      Cleaner 15 часов назад

      Члены Госдумы - это святое!

      1
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      ...
      Рейтинг: +10599

      vladimir-7 > Cleaner 15 часов назад

      Члены ГД, это одна рука, а члены СФ, другая рука Путина.
      Ни одного отказа или возражения на все предложения их хозяина.

      3
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      Рейтинг: +3781

      3a zenit 16 часов назад

      хера он мелет,они что шахтёры и космонавты и тд?Такого дерьма кривоного можно найти кучу.

      4
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      ...
      Рейтинг: +32

      Vlasovvv51 > 3a zenit 15 часов назад

      Заткнись ****!

      1
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      Рейтинг: +352

      New Life 16 часов назад

      Изначально у нас установлены футболистам сверхзарплаты, и виноваты в этом руководители РФС и лоббисты лимита.

      3
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      Рейтинг: +8574

      ufos73 16 часов назад

      При чем тут вирус? Шпалыч на самоизоляции перепил? Сокращают ЗП, что бы клубы не померли! Они несут огромные убытки из за остановки чемпов. Хотя газу и поезду это видно не страшит, население все покроет!

      3
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      Рейтинг: +609

      Cleaner > ufos73 15 часов назад

      Ну несут убытки. Чемпионат возобновится, все убытки компенсируются. Это просто хозяева клубов решили так падение доллара отыграть под шумок о короновирусе.

      4
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      Рейтинг: +3855

      САДЫЧОК > ufos73 15 часов назад

      Вообще то , Семин о членах говорит !

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      Рейтинг: +8574

      ufos73 > Cleaner 15 часов назад

      Не факт что болел впустят на стадионы, а это тока увеличит убытки...

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      Рейтинг: +8574

      ufos73 > САДЫЧОК 15 часов назад

      Здесь немного другое, они не на контрактах сидят, да и ЗП не по 10-30 лямов в месяц... Если бы банкротство угрожало стране, то тогда можно было б говорить о сокращении их ЗП

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