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  • Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»

9 апреля 2020, 17:45
27

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что футболисты не обязаны жертвовать своими деньгами на борьбу с коронавирусом.

«Повсюду обсуждают, видимо, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему — кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создается впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус.

Причем, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует.

Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность.

Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убежден, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив.

Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребенку — неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные по футбольным меркам зарплаты, которые сейчас становятся еще меньше из-за падения курса рубля.

Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10-12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах. И сегодняшние игроки видят наше поколение, большинство которого живет на одну пенсию.

Многие мои сверстники, когда-то показывавшие блестящий футбол, сейчас не могут позволить себе вообще ничего. А ведь они, когда играли, тоже думали, что хорошо зарабатывают. У нынешнего поколения нет абсолютно никакого желания оказаться в такой же ситуации, и оно об этом думает. Ни в коем случае не могу поставить ему это в вину.

Игроки «Локомотива» заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени!» – сообщил Семин.

  • Многие клубы России и Европы сократили зарплаты футболистам и персоналу.
  • В мире зарегистрировано 1 521 068 случаев заражения коронавирусом. Более 88 тысяч человек умерло.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (27)
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Boeung777
1586443826
Вот тут Палыч в самую точку. По-этому он и неудобен для всех. Говорит то, что думает и не приемлет двойных стандартов.
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valkam72
1586444295
Да что бы главный топ-менеджер газпрома себе зарплату урезал??? Да никогда. Позор зенькеееее.
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MaxRnD
1586444584
Палыч на "святое" руку поднял ....
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absent32
1586445730
раскулачивать нужно всех. и спортсменов и депутатов
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ufos73
1586446079
При чем тут вирус? Шпалыч на самоизоляции перепил? Сокращают ЗП, что бы клубы не померли! Они несут огромные убытки из за остановки чемпов. Хотя газу и поезду это видно не страшит, население все покроет!
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New Life
1586447873
Изначально у нас установлены футболистам сверхзарплаты, и виноваты в этом руководители РФС и лоббисты лимита.
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3a zenit
1586449379
хера он мелет,они что шахтёры и космонавты и тд?Такого дерьма кривоного можно найти кучу.
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САНЁК17
1586452717
Палыч в точку сказал,если доходили бы эти слова ГД:)
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zaichkin777@gmail.com
1586453242
И в правду, а хрен ли всем зп сокращают, а этим кондонам нет?
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zigbert
1586526641
Вообще Семин поднял вопрос о справедливости, которая должна коснуться всех сфер деятельности,невзирая на должности.
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