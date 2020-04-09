Тарасов – о коронавирусе: «В ненастье наш народ объединяется. Все переживем и победим»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новый пост в инстаграме. В нем россиянин призвал людей совершать больше добрых дел во время пандемии коронавируса.

«Считаю, что таких добрых дел должно быть больше! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим», — написал Тарасов.

На данный момент в России зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса. Умерло 79 человек.

Весь апрель в России объявлен нерабочим.