Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тарасов – о коронавирусе: «В ненастье наш народ объединяется. Все переживем и победим»

Тарасов – о коронавирусе: «В ненастье наш народ объединяется. Все переживем и победим»

9 апреля 2020, 18:51
5

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новый пост в инстаграме. В нем россиянин призвал людей совершать больше добрых дел во время пандемии коронавируса.

«Считаю, что таких добрых дел должно быть больше! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим», — написал Тарасов.

  • На данный момент в России зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса. Умерло 79 человек.
  • Весь апрель в России объявлен нерабочим.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1586447913
Про половцев написать забыл, клоун
Ответить
САДЫЧОК
1586449919
Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ, которые теперь спасут не один десяток жизней.....А , Тарасов чмошник !
Ответить
mutabor0992
1586455715
Я с этим петухом объединяться не буду!Пусть в другом месте лохов ищет.
Ответить
Hektor 84
1586458262
Так помоги народу. Сделай для нас что то хорошее. А то только лясы точит. Кто то в больницы покупает дорогое оборудование, жертвует деньги. А этот балабол только бу бу бу.
Ответить
baslim10z
1586465175
Лучше бы не ногу сломал, а онемел.
Ответить
Главные новости
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
6
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
Все новости
Все новости
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Галактионов отреагировал на информацию о конфликте с Ротенбергом
14:36
«Локомотив» активировал выкуп хавбека «Балтики»
14:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+