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    Тарасов – о коронавирусе: «В ненастье наш народ объединяется. Все переживем и победим»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал новый пост в инстаграме. В нем россиянин призвал людей совершать больше добрых дел во время пандемии коронавируса.

    «Считаю, что таких добрых дел должно быть больше! В Сочи бизнесмен-айтишник нашел, где закупить самые мощные защитные костюмы для врачей, сам все приобрел и бесплатно передал 800 штук в больницы! Суть тут не в том, что потратил деньги, а что вообще все это достал сейчас, когда даже маски часто сложно найти. И это несмотря на все проблемы с собственным бизнесом и делами! В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим», — написал Тарасов.

    • На данный момент в России зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса. Умерло 79 человек.
    • Весь апрель в России объявлен нерабочим.

    text

    Публикация от text (@tarasov23) 9 Апр 2020 в 6:54 PDT

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    09.04.2020 18:51
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +99

      baslim10z 11 часов назад

      Лучше бы не ногу сломал, а онемел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 13 часов назад

      Так помоги народу. Сделай для нас что то хорошее. А то только лясы точит. Кто то в больницы покупает дорогое оборудование, жертвует деньги. А этот балабол только бу бу бу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      mutabor0992 14 часов назад

      Я с этим петухом объединяться не буду!Пусть в другом месте лохов ищет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Борат 15 часов назад

      Что несёт эта рыла ?
      Стыдно за хряков! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5546

      Persona_non_Grata 15 часов назад

      Лучше помоги материально , а призывы и громкие лозунги все могут размещать (((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3855

      САДЫЧОК 15 часов назад

      Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ, которые теперь спасут не один десяток жизней.....А , Тарасов чмошник !

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10112

      KLIM777 15 часов назад

      Какой народ объединяется? На улицу почаще выходи, всем похер.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14119

      bset 16 часов назад

      Про половцев написать забыл, клоун

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1093

      Вот оно чё Михалыч > bset 14 часов назад

      Печенеги там ишо )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2106

      alarm 16 часов назад

      хрякам, должно быть, очень стыдно, что он их воспитанник)

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