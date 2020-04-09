«Сельта» объявила о снижении зарплат игроков и персонала. За клуб выступает Смолов

«Сельта» опубликовала сообщение на официальном сайте в связи пандемией коронавируса.

Клуб договорился о снижении зарплат с футболистами, тренерами и другим персоналом. Степень сокращения окладов не сообщается.

За «Сельту» выступает нападающий Федор Смолов. Несколько дней назад он уехал из Испании в Россию.

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»

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