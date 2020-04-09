«Сельта» объявила о снижении зарплат игроков и персонала. За клуб выступает Смолов

«Сельта» опубликовала сообщение на официальном сайте в связи пандемией коронавируса.
Клуб договорился о снижении зарплат с футболистами, тренерами и другим персоналом. Степень сокращения окладов не сообщается.
За «Сельту» выступает нападающий Федор Смолов. Несколько дней назад он уехал из Испании в Россию.
- Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
- Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».
Смолов: «Обо всех шагах информировал «Сельту». Благодарен клубу за понимание»
Смолов: «В Минске врачи сказали: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило!»
Источник: Официальный сайт «Сельты»