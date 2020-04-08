Умер экс-защитник «Атлетико» Джонс. Это третья за 12 дней смерть среди футболистов, имевших отношение к клубу

«Атлетико» сообщил о смерти бывшего защитника клуба Мигеля Джонса. Ему был 81 год. Как пишет Marca, у него был коронавирус и онкологическое заболевание.
Это третья за последние 12 дней смерть среди футболистов, имевших отношение к мадридцам. Ранее умерли Хосе Луис Капон и Кристиан Минчола.
- Уроженец Экваториальной Гвинеи Джонс брал с «Атлетико» чемпионат Испании в 1966 году.
- По всему миру от коронавируса умерло более 84000 человек.
- Число зараженных приближается к 1,5 миллиона.
Источник: твиттер «Атлетико»