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    Умер экс-защитник «Атлетико» Джонс. Это третья за 12 дней смерть среди футболистов, имевших отношение к клубу

    «Атлетико» сообщил о смерти бывшего защитника клуба Мигеля Джонса. Ему был 81 год. Как пишет Marca, у него был коронавирус и онкологическое заболевание.

    Это третья за последние 12 дней смерть среди футболистов, имевших отношение к мадридцам. Ранее умерли Хосе Луис Капон и Кристиан Минчола.

    • Уроженец Экваториальной Гвинеи Джонс брал с «Атлетико» чемпионат Испании в 1966 году.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 84000 человек.
    • Число зараженных приближается к 1,5 миллиона.

    Источник: твиттер «Атлетико»

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    08.04.2020 23:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Печально конечно , но 81 и 72 года....
      В России мужчинам до пенсии (65) добраться уже за счастье .

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