Умер экс-защитник «Атлетико» Джонс. Это третья за 12 дней смерть среди футболистов, имевших отношение к клубу

«Атлетико» сообщил о смерти бывшего защитника клуба Мигеля Джонса. Ему был 81 год. Как пишет Marca, у него был коронавирус и онкологическое заболевание.

Это третья за последние 12 дней смерть среди футболистов, имевших отношение к мадридцам. Ранее умерли Хосе Луис Капон и Кристиан Минчола.