Асхабадзе: «Лучший тренер для «Спартака» — Карпин или Черчесов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, кто из специалистов подошел бы на пост главного тренера московской команды.

«Конечно, из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным. Когда он еще сам являлся гендиректором, оценил мои знания, работоспособность, сделал меня заместителем. В футбольном мире Валерий Георгиевич — человек-скала. И он сам себя сделал как управленец. В этом мы во многом похожи.

На данный момент лучший тренер для «Спартака» — именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов работы, которые они показывают в других командах. Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в родной клуб», — сказал Асхабадзе.