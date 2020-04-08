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  • Асхабадзе: «Лучший тренер для «Спартака» — Карпин или Черчесов»

Асхабадзе: «Лучший тренер для «Спартака» — Карпин или Черчесов»

8 апреля 2020, 14:11
28

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, кто из специалистов подошел бы на пост главного тренера московской команды.

«Конечно, из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным. Когда он еще сам являлся гендиректором, оценил мои знания, работоспособность, сделал меня заместителем. В футбольном мире Валерий Георгиевич — человек-скала. И он сам себя сделал как управленец. В этом мы во многом похожи.

На данный момент лучший тренер для «Спартака» — именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов работы, которые они показывают в других командах. Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в родной клуб», — сказал Асхабадзе.

Источник: «Большой спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Черчесов Станислав Карпин Валерий Асхабадзе Роман
Комментарии (28)
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VVM1964
1586344711
Имеем то что имеем - а вот делать подобные " прогнозы " - лучше у гадалок )))
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vikrub
1586346758
Насчёт Карпина согласен. А Черчесов однозначно нет.
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hevbn 28
1586347090
Что касается Черчесова не знаю не уверен что он мог бы хорошо тренировать Спартак , а про Карпина абсолютно согласен, я вообще не понимаю за что его уволили в свое время, команда при нем играла в хороший атакующий футбол (примерно в этот же футбол сейчас играет его Ростов). И не надо забывать ,что Спартак была первая команда для Валерия Георгиевича как для тренера, так что думаю, что его потенциальное возвращение в Спартак было бы очень хорошо для Спартака , другое дело зная характер Карпина даже не знаю ,что должно случиться чтобы он вернулся в команду из которой его выгнали , но думаю ,что всё возможно.
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Mister_Tomsk
1586349935
Карпин в эту помойку не пойдет, а Стасян... шило на мыло с Тедеской
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New Life
1586359403
Как хорошо, что тебя больше нет в клубе.
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aaaaahhhh
1586364444
Тренер Спартака Доменико Тедеско и он в данный момент лучший.
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