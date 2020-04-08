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    Асхабадзе: «Лучший тренер для «Спартака» — Карпин или Черчесов»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, кто из специалистов подошел бы на пост главного тренера московской команды.

    «Конечно, из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным. Когда он еще сам являлся гендиректором, оценил мои знания, работоспособность, сделал меня заместителем. В футбольном мире Валерий Георгиевич — человек-скала. И он сам себя сделал как управленец. В этом мы во многом похожи.

    На данный момент лучший тренер для «Спартака» — именно Карпин или Черчесов. Отталкиваюсь от результатов работы, которые они показывают в других командах. Оба со временем доказали, что заслуживают шанса когда-нибудь вернуться в родной клуб», — сказал Асхабадзе.

    Источник: «Большой спорт»

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    08.04.2020 14:11
    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +2194

      aaaaahhhh 16 часов назад

      Тренер Спартака Доменико Тедеско и он в данный момент лучший.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +342

      New Life 17 часов назад

      Как хорошо, что тебя больше нет в клубе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Водитель стал величиной в клубе благодаря Карпину. Ну конечно он за его горой.
      Смотрите на вечных депутатов , чинуш и просто друзей и воров , кто при Путине поднялся. 20 лет , херня дляних , пусть он будет вечно , а они у кормушки.
      Такая же фигня !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Mister_Tomsk 20 часов назад

      Карпин в эту помойку не пойдет, а Стасян... шило на мыло с Тедеской

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      alll-1 > Mister_Tomsk 16 часов назад

      помойка -твой дом

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4250

      hevbn 28 20 часов назад

      Что касается Черчесова не знаю не уверен что он мог бы хорошо тренировать Спартак , а про Карпина абсолютно согласен, я вообще не понимаю за что его уволили в свое время, команда при нем играла в хороший атакующий футбол (примерно в этот же футбол сейчас играет его Ростов). И не надо забывать ,что Спартак была первая команда для Валерия Георгиевича как для тренера, так что думаю, что его потенциальное возвращение в Спартак было бы очень хорошо для Спартака , другое дело зная характер Карпина даже не знаю ,что должно случиться чтобы он вернулся в команду из которой его выгнали , но думаю ,что всё возможно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +454

      _Marqella_ > hevbn 28 13 часов назад

      Федун должен уйти, всё по моему предельно понятно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      vikrub 20 часов назад

      Насчёт Карпина согласен. А Черчесов однозначно нет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2095

      alarm 21 час назад

      сами хряки постоянно пишут, что мечтают увидеть на этой должности дезеува)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1074

      "supermax" > alarm 20 часов назад

      факты в студию...пустозвон е.б.у.ч.и.й

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      "supermax" > alarm 18 часов назад

      ху.ль ты минусуешь тряпка...факты мне..за слова отвечать надо

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      "supermax" > alarm 18 часов назад

      ч.м.о. б.ля.ть

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22628

      VVM1964 > "supermax" 16 часов назад

      Он столько не сможет минусануть , сколько я плюсануть ))) Я минусую аларма и ВСЕХ призываю поддержать меня , т.к. при определенном количестве минусов его пасквили будут скрыты от всеобщего обозрения и не будут оскорблять взор ))) , а вот в дебаты с ним прошу не вступать - лучший способ ответа - полный игнор !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +258

      Ziklop > VVM1964 15 часов назад

      Может это он сам с собой разговаривает, как два бората ,пишут друг другу.

      Так и тут, только как ругаются. Народ подзавезти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1074

      "supermax" > VVM1964 15 часов назад

      Иногда срываюсь))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1074

      "supermax" > Ziklop 15 часов назад

      Хах... Долго думал то?

      0
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      Рейтинг: +22628

      VVM1964 21 час назад

      Имеем то что имеем - а вот делать подобные " прогнозы " - лучше у гадалок )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      "supermax" > VVM1964 21 час назад

      верно...но положа руку на сердце скажу что хотел бы еще раз увидеть Валеру у руля)) чисто мое субъективное мнение....другое дело что поработать с Федуном снова он наверно отказался бы

      5
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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 > "supermax" 17 часов назад

      Или Карреру)))

      2
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      Рейтинг: +22628

      VVM1964 > Hektor 84 16 часов назад

      Предпочел бы Карреру , но можно и Валеру ( о - прям стихами заговорил )))) . Но , еще не закончен аванс у Тедеско , а я не сторонник прыгать из стороны в сторону - пусть работает .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      "supermax" > VVM1964 15 часов назад

      Ну тут просто про Черчесова и Карпина... Поэтому и написал про Валеру... А так конечно многие за Массимо....было бы совсем хорошо)

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