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    Уткин – о возвращении Смолова в Россию: «Молодец парень»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал тот факт, что нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию.

    «Молодец парень. Мне совершенно все равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что «Сельта» за тебя все сама решит.

    Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму, особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

    Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее – он прав. Штраф надо заплатить? Значит, надо.

    Никто в точности не знает, как победить пандемию и ее издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно», – написал Уткин.

    • Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.
    • Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

    Смолов, несмотря на запрет «Сельты», улетел в Россию. К игроку применят санкции

    AS: Смолов улетел в Россию на 18-летие внучки Ельцина

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    05.04.2020 22:44
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