Уткин – о возвращении Смолова в Россию: «Молодец парень»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал тот факт, что нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию.

«Молодец парень. Мне совершенно все равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что «Сельта» за тебя все сама решит.

Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму, особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее – он прав. Штраф надо заплатить? Значит, надо.

Никто в точности не знает, как победить пандемию и ее издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно», – написал Уткин.

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды до конца сезона.

Права на россиянина принадлежат «Локомотиву».

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