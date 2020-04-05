«Динамо» сократило зарплаты игроков на 40% из-за коронавируса

«Динамо» на официальном сайте объявило о сокращении зарплаты футболистов.

«Достигнуто коллективное соглашение с игроками основного состава нашей команды о снижении заработной платы на 40% в период с 1-го апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса.

Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.

Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно», – говорится в сообщении «Динамо».

Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.

«Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Сокращение зарплаты также случилось, в частности, в «Спартаке».

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