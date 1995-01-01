Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    «Динамо» сократило зарплаты игроков на 40% из-за коронавируса

    «Динамо» на официальном сайте объявило о сокращении зарплаты футболистов.

    «Достигнуто коллективное соглашение с игроками основного состава нашей команды о снижении заработной платы на 40% в период с 1-го апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса.

    Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.

    Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно», – говорится в сообщении «Динамо».

    • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.
    • «Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Сокращение зарплаты также случилось, в частности, в «Спартаке».

    Фанаты «Динамо» закупили продукты для семей ветеранов клуба

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75944
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru