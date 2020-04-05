Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» сократило зарплаты игроков на 40% из-за коронавируса

«Динамо» сократило зарплаты игроков на 40% из-за коронавируса

5 апреля 2020, 21:35
3

«Динамо» на официальном сайте объявило о сокращении зарплаты футболистов.

«Достигнуто коллективное соглашение с игроками основного состава нашей команды о снижении заработной платы на 40% в период с 1-го апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса.

Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.

Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно», – говорится в сообщении «Динамо».

  • Чемпионат России официально приостановлен до 31 мая.
  • «Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Сокращение зарплаты также случилось, в частности, в «Спартаке».

Фанаты «Динамо» закупили продукты для семей ветеранов клуба

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1586113749
да всем в нашем чемпе надо урезать, все ровно толку от больших зарплат если они не играют,а рубят бабосы...
Ответить
Граф2019
1586118211
держитесь бедненькие...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+