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Фанаты «Динамо» закупили продукты для семей ветеранов клуба

5 апреля 2020, 19:26
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Болельщики «Динамо» посредством социальных сетей собрали средства для покупки продуктовых корзин для ветеранов клуба и их семей. Помощь в условиях пандемии коронавируса болельщики вручили лично.

«Посредством социальных сетей болельщики призывали всех неравнодушных присоединиться к сбору средств. Инициаторы акции обратились в футбольный клуб с просьбой оказать содействие в создании перечня продуктов для продовольственных корзин, а также обзвона ветеранов для уточнения адресов их пребывания во время карантина и сбора персональных запросов от них.

По итогам подготовительных мероприятий, а также с учeтом рекомендаций нутрициолога клуба были сформированы продовольственные корзины и на собранные болельщиками средства закуплены необходимые продукты», – информирует пресс-служба «Динамо»,

  • Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии.
  • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
  • «Динамо» в таблице идет шестым.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (2)
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general.lizyukov
1586116093
Респект пацанам.
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zigbert
1586159331
Молодцы. Доброе дело!
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