Фанаты «Динамо» закупили продукты для семей ветеранов клуба

Болельщики «Динамо» посредством социальных сетей собрали средства для покупки продуктовых корзин для ветеранов клуба и их семей. Помощь в условиях пандемии коронавируса болельщики вручили лично.

«Посредством социальных сетей болельщики призывали всех неравнодушных присоединиться к сбору средств. Инициаторы акции обратились в футбольный клуб с просьбой оказать содействие в создании перечня продуктов для продовольственных корзин, а также обзвона ветеранов для уточнения адресов их пребывания во время карантина и сбора персональных запросов от них.

По итогам подготовительных мероприятий, а также с учeтом рекомендаций нутрициолога клуба были сформированы продовольственные корзины и на собранные болельщиками средства закуплены необходимые продукты», – информирует пресс-служба «Динамо»,