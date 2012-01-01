Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Фанаты «Динамо» закупили продукты для семей ветеранов клуба

    Болельщики «Динамо» посредством социальных сетей собрали средства для покупки продуктовых корзин для ветеранов клуба и их семей. Помощь в условиях пандемии коронавируса болельщики вручили лично.

    «Посредством социальных сетей болельщики призывали всех неравнодушных присоединиться к сбору средств. Инициаторы акции обратились в футбольный клуб с просьбой оказать содействие в создании перечня продуктов для продовольственных корзин, а также обзвона ветеранов для уточнения адресов их пребывания во время карантина и сбора персональных запросов от них.

    По итогам подготовительных мероприятий, а также с учeтом рекомендаций нутрициолога клуба были сформированы продовольственные корзины и на собранные болельщиками средства закуплены необходимые продукты», – информирует пресс-служба «Динамо»,

    • Сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии.
    • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
    • «Динамо» в таблице идет шестым.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75944
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru