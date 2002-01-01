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    Blick: «Севилья» готова предложить Шакири долгосрочный контракт. Другой претендент на игрока – ЦСКА

    «Севилья» продолжает претендовать на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Как пишет Blick, испанцы готовы предложить футболисту длительный контракт.

    Также заполучить Шакири хотят «Рома» и ЦСКА. «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.

    • Контракт Шакири с англичанами истекает в 2023 году.
    • Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
    • В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей, забил гол.

    Источник: Blick

    Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +431

      кто там 2 минуты назад

      первоапрельская шутка с ЦСКА уже затянулась.
      Новые совладельцы решили всё же в ЦСКА деньги вложить? Или Гинер свои махинации прокрутил с покупкой акций женского ЦСКА и деньги появились? Или решили дальше смешить всех подряд со своими арендами?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39057

      portero 30 минут назад

      шансов нет с такой конкуренцией, а хотеть может и Балтика Месси и Криштиану....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3284

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Не надо упоминать ЦСКА.
      При всём уважении , но это выглядит смешно, троллинг какой-то.

      3
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