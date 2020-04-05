Blick: «Севилья» готова предложить Шакири долгосрочный контракт. Другой претендент на игрока – ЦСКА

«Севилья» продолжает претендовать на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Как пишет Blick, испанцы готовы предложить футболисту длительный контракт.

Также заполучить Шакири хотят «Рома» и ЦСКА. «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.