Blick: «Севилья» готова предложить Шакири долгосрочный контракт. Другой претендент на игрока – ЦСКА

«Севилья» продолжает претендовать на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Как пишет Blick, испанцы готовы предложить футболисту длительный контракт.
Также заполучить Шакири хотят «Рома» и ЦСКА. «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт Шакири с англичанами истекает в 2023 году.
- Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
- В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей, забил гол.
Источник: Blick
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