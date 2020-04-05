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  • Blick: «Севилья» готова предложить Шакири долгосрочный контракт. Другой претендент на игрока – ЦСКА

Blick: «Севилья» готова предложить Шакири долгосрочный контракт. Другой претендент на игрока – ЦСКА

5 апреля 2020, 09:29
5

«Севилья» продолжает претендовать на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Как пишет Blick, испанцы готовы предложить футболисту длительный контракт.

Также заполучить Шакири хотят «Рома» и ЦСКА. «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.

  • Контракт Шакири с англичанами истекает в 2023 году.
  • Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
  • В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей, забил гол.

Источник: Blick

Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Севилья ЦСКА Ливерпуль Шакири Джердан
Комментарии (5)
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portero
1586078212
шансов нет с такой конкуренцией, а хотеть может и Балтика Месси и Криштиану....
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кто там
1586079873
первоапрельская шутка с ЦСКА уже затянулась. Новые совладельцы решили всё же в ЦСКА деньги вложить? Или Гинер свои махинации прокрутил с покупкой акций женского ЦСКА и деньги появились? Или решили дальше смешить всех подряд со своими арендами?
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Серж30
1586088750
с жестами шакири он в России не нужен
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zigbert
1586111205
Игрок не дешевый. Да и пойдет ли он вообще в Россию?
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житель СПб
1586185662
У нас принято все рассказывать, что только у Зенита деньги на большие трансферы... Но соглашусь, что это скорее троллинг ЦСКА...
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