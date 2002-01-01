Blick: «Севилья» готова предложить Шакири долгосрочный контракт. Другой претендент на игрока – ЦСКА

первоапрельская шутка с ЦСКА уже затянулась.
Новые совладельцы решили всё же в ЦСКА деньги вложить? Или Гинер свои махинации прокрутил с покупкой акций женского ЦСКА и деньги появились? Или решили дальше смешить всех подряд со своими арендами?
«Севилья» продолжает претендовать на полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Как пишет Blick, испанцы готовы предложить футболисту длительный контракт.
Также заполучить Шакири хотят «Рома» и ЦСКА. «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт Шакири с англичанами истекает в 2023 году.
- Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
- В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей, забил гол.
Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.