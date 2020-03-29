Football Insider: ЦСКА – претендент на Шакири. «Ливерпуль» хочет получить за игрока 28 миллионов

«Ливерпуль» намерен летом продать полузащитника Джердана Шакири, и уже оформился список претендентов на швейцарца. Как пишет Football Insider, в него входит и ЦСКА.
Также заполучить Шакири хотят «Рома» и «Севилья». «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.
- Контракт Шакири с англичанами истекает в 2023 году.
- Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
- В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей, забил гол.
Источник: Football Insider
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