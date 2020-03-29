Football Insider: ЦСКА – претендент на Шакири. «Ливерпуль» хочет получить за игрока 28 миллионов

«Ливерпуль» намерен летом продать полузащитника Джердана Шакири, и уже оформился список претендентов на швейцарца. Как пишет Football Insider, в него входит и ЦСКА.

Также заполучить Шакири хотят «Рома» и «Севилья». «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.