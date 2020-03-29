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    Football Insider: ЦСКА – претендент на Шакири. «Ливерпуль» хочет получить за игрока 28 миллионов

    «Ливерпуль» намерен летом продать полузащитника Джердана Шакири, и уже оформился список претендентов на швейцарца. Как пишет Football Insider, в него входит и ЦСКА.

    Также заполучить Шакири хотят «Рома» и «Севилья». «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.

    • Контракт Шакири с англичанами истекает в 2023 году.
    • Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
    • В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей, забил гол.

    Источник: Football Insider

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    29.03.2020 10:20
    Комментарии28
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      Рейтинг: +249

      Lesha VV 20 часов назад

      Гинер не отдаст такие деньги.

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      Рейтинг: +417

      кто там 22 часа назад

      F[f[f[f[f[аххахахахаха ой ***** аахахахах) для цска только шкурин по карману.

      0
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      Рейтинг: +37790

      MaxRnD 29 марта, 19:05

      Грабёж

      0
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      Рейтинг: +528

      Cleaner 29 марта, 18:00

      Не потянет ЦСКА такую сумму. Да и смысла нет. В одиночку он ничего не сделает. Да еще с таким тренером...

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      Рейтинг: +3772

      Рубинище 29 марта, 16:19

      Там желающих на него конечно. мало верится, в первую очередь нужен нап толковый да и. Гинер вряд ли начнёт перебивать цену. Но без спорно он очень нужен коняшкам, как и нап.

      1
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 29 марта, 15:44

      Ценник на Д.Шакири в текущем сезоне здорово упал и составляет
      сейчас около 5 миллионов фунтов стерлингов.

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      Рейтинг: +2507

      Томик 29 марта, 14:06

      Шакири на голову болен, хотя ЦСКА как раз подойдёт. Но как его купить? Если только опять провернуть гениальную сделку по продаже неликвида за 30 миллионов и на эти деньги купить Шакири, ещё и на банкет останется. Как там, "неликвид" в цене растёт? Кристал Пэлас до сих пор спит и видит его в составе - играет то великолепно, просто всех в лиге рвёт без разбора. Гинер и не таких продавал, конечно, в его способностях вряд ли кто-то сомневается.

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      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 13:59

      У харьковского афериста очередное обострение Альцгеймера ?
      Я под столом .......
      Нынешних бы удержать в таком положении.

      1
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      Рейтинг: +2507

      Томик > vka1970 29 марта, 14:13

      "Удержать"? Да в таком положении они счастливы должны быть, что при контрактах. Куда они денутся то с подводной лодки?

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      Рейтинг: +12578

      vka1970 > Томик 29 марта, 15:21

      Подводные лодки тоже разными бывают.
      Бывают Курски, а бывают Наутилусы.
      Каждому своё.Жизнь с этим вирусом не останавливается.

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      Рейтинг: +1180

      gor77 29 марта, 13:15

      Бомбардир в своём "репертуаре"!)))))))))))))))))))))
      В двух словах:
      «Севилья» планирует подать официальную заявку на участие Шакири после того, как «Ливерпуль» дал добро на поиски нового клуба, пишет Football Insider.
      28-летний Шакири был в основном второстепенной фигурой за два года своей игры на «Энфилде». В этом сезоне у него было всего 256 минут появления на поле из-за нескольких травм.
      Источник со знанием ситуации Шакири сказал Football Insider, что к нему есть интерес от нескольких европейских клубов перед летним трансферным окном.
      "Севилья" готова представить предложение, хотя будет ждать, пока вспышка коронавируса не утихнет. Кстати, "Рома" и ЦСКА также проявляют большой интерес.
      Ещё в январе "Ливерпуль" и их директор Майкл Эдвардс отклонили запросы на этого швейцарца.
      Единственное с чем "попал" Бомбардир - £ 28 миллионов.)))))))

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      Рейтинг: +410

      _Marqella_ 29 марта, 13:04

      Не реально...хрень какая то...28м фунтов??? Гинер не даст...)))

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      ...
      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 > _Marqella_ 29 марта, 15:48

      Никто не даст.

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