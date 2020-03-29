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  • Football Insider: ЦСКА – претендент на Шакири. «Ливерпуль» хочет получить за игрока 28 миллионов

Football Insider: ЦСКА – претендент на Шакири. «Ливерпуль» хочет получить за игрока 28 миллионов

29 марта 2020, 10:20
25

«Ливерпуль» намерен летом продать полузащитника Джердана Шакири, и уже оформился список претендентов на швейцарца. Как пишет Football Insider, в него входит и ЦСКА.

Также заполучить Шакири хотят «Рома» и «Севилья». «Ливерпуль» рассчитывает выручить за хавбека 28 миллионов фунтов стерлингов.

  • Контракт Шакири с англичанами истекает в 2023 году.
  • Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
  • В текущем сезоне АПЛ игрок провел шесть матчей, забил гол.

Источник: Football Insider

Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере - более 49 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль ЦСКА Шакири Джердан
Комментарии (25)
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Сильвербой
1585467084
Что за чушь!? Максимум на кого может претендовать ЦСКА, так это на "свободных" белорусов!!!
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giluxa1963
1585467576
Гинер на такие траты не пойдет
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New Life
1585468296
Сначала Россия признает Косово ))
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Lester84
1585470649
А нападающего нормального за эту сумму купить не хотят?
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серега кашин
1585471426
совсем ****..сь там от самоизоляции, цска придется продать пол команды чтоб его купить
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Hektor 84
1585471643
Ливерпуль хочет 28 лямов, а Гинер хочет в бесплатную аренду на пару сезонов. Вот сомневаюсь что новость про ЦСКА. Коней приписали скорее для колличества. Или перепутали.
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BarStep
1585475888
ВЭБ и компания ещё лет пять будут отходить от покупки Влашича..)))
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_Marqella_
1585476242
Не реально...хрень какая то...28м фунтов??? Гинер не даст...)))
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vka1970
1585479560
У харьковского афериста очередное обострение Альцгеймера ? Я под столом ....... Нынешних бы удержать в таком положении.
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MaxRnD
1585497946
Грабёж
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