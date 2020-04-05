Слуцкий: «После коронавируса жизнь не изменится. Это не первая сложная ситуация»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что привычная жизнь после пандемии коронавируса не изменится. Он сослался на вирусолога.

«Я разговаривал с вирусологом. Думаю, наша жизнь после истории с коронавирусом не изменится. Это не первая сложная ситуация. Было огромное количество заболеваний вирусом, с которыми учeные не могли справиться. Количество возникновений вирусов непрогнозируемо. Неизвестно, как часто они будут возникать. Но человек быстро привыкает и к хорошему, и к плохому. Как только жизнь нормализуется, мы не забудем о случившемся, но быстро вернeмся к нормальному образу жизни.

Но в целом вирус настолько не изучен. Никто не знает, когда он закончится, как будет развиваться ситуация, будут ли осложнения и новые волны, как он будет меняться. Очень сложно от того, что этого никто не знает», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.