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Слуцкий: «После коронавируса жизнь не изменится. Это не первая сложная ситуация»

5 апреля 2020, 08:59
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что привычная жизнь после пандемии коронавируса не изменится. Он сослался на вирусолога.

«Я разговаривал с вирусологом. Думаю, наша жизнь после истории с коронавирусом не изменится. Это не первая сложная ситуация. Было огромное количество заболеваний вирусом, с которыми учeные не могли справиться. Количество возникновений вирусов непрогнозируемо. Неизвестно, как часто они будут возникать. Но человек быстро привыкает и к хорошему, и к плохому. Как только жизнь нормализуется, мы не забудем о случившемся, но быстро вернeмся к нормальному образу жизни.

Но в целом вирус настолько не изучен. Никто не знает, когда он закончится, как будет развиваться ситуация, будут ли осложнения и новые волны, как он будет меняться. Очень сложно от того, что этого никто не знает», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.

  • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
  • Сезон РПЛ приостановлен до 31 мая.
  • «Рубин» в таблице идет 14-м.

Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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portero
1586078403
для тебя конечно нет. сытый голодного не разумеет...
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klim2m
1586078538
Леонид не печалься будь оптимистом гони верусню от себя ,бери пример с Карпина клепайте деток))))
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Chernyi Lis
1586097628
хоть говорит узнав ситуацию от спецов! не как некоторые крикуны!
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zigbert
1586111707
Быстро все это вряд ли закончится.
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