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    Слуцкий: «После коронавируса жизнь не изменится. Это не первая сложная ситуация»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что привычная жизнь после пандемии коронавируса не изменится. Он сослался на вирусолога.

    «Я разговаривал с вирусологом. Думаю, наша жизнь после истории с коронавирусом не изменится. Это не первая сложная ситуация. Было огромное количество заболеваний вирусом, с которыми учeные не могли справиться. Количество возникновений вирусов непрогнозируемо. Неизвестно, как часто они будут возникать. Но человек быстро привыкает и к хорошему, и к плохому. Как только жизнь нормализуется, мы не забудем о случившемся, но быстро вернeмся к нормальному образу жизни.

    Но в целом вирус настолько не изучен. Никто не знает, когда он закончится, как будет развиваться ситуация, будут ли осложнения и новые волны, как он будет меняться. Очень сложно от того, что этого никто не знает», – сказал Слуцкий в беседе с Нобелем Арустамяном.

    • По всему миру от инфекции умерло более 64000 человек.
    • Сезон РПЛ приостановлен до 31 мая.
    • «Рубин» в таблице идет 14-м.

    Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1499

      klim2m 24 минуты назад

      Леонид не печалься будь оптимистом гони верусню от себя ,бери пример с Карпина клепайте деток))))

      0
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      Рейтинг: +39057

      portero 26 минут назад

      для тебя конечно нет. сытый голодного не разумеет...

      0
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      Рейтинг: +2772

      Борат 1 час назад

      Ну ты точно не изменишься, не похудеешь !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3284

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Не согласен.
      Как может пройти незамеченным рост безработицы и бедность соответственно большой части народа ???
      Если многие наши футболисты , с их космическими зп, плачут когда 2-3 месяца задерживают зп , а что тогда о народе говорить , который жил от зп до зп ???
      Очень всё изменится и не в лучшую сторону ИМХО

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