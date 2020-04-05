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  • Sport: «ПСЖ», как и «Барселона», готов к обмену Неймара на Гризманна

Sport: «ПСЖ», как и «Барселона», готов к обмену Неймара на Гризманна

5 апреля 2020, 08:41
4

В «ПСЖ» обозначили позицию, что готовы отпустить Неймара в «Барселону». Парижане не против включить в сделку нападающего каталонцев Антуана Гризманна, пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Sport.

Сделка может состояться летом. Известно, что «Барселона» также готова обменять Гризманна на Неймара.

  • В 2017 году «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • Нынешний контракт игрока с парижанами действует до 2022 года.
  • В текущем сезоне Неймар провел 22 матча, забил 18 голов, сделал десять результативных пасов.

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Гризманн Антуан Неймар
Комментарии (4)
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KIENDJIN
1586087784
Если это состоится - это завалит сразу двух зайчиков - проблему в нападении (Гризманн не тенят), усилит атаку значительно - все таки это Неймар!!.
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