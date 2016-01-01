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    Sport: «ПСЖ», как и «Барселона», готов к обмену Неймара на Гризманна

    В «ПСЖ» обозначили позицию, что готовы отпустить Неймара в «Барселону». Парижане не против включить в сделку нападающего каталонцев Антуана Гризманна, пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Sport.

    Сделка может состояться летом. Известно, что «Барселона» также готова обменять Гризманна на Неймара.

    • В 2017 году «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Нынешний контракт игрока с парижанами действует до 2022 года.
    • В текущем сезоне Неймар провел 22 матча, забил 18 голов, сделал десять результативных пасов.

    Источник: «Чемпионат»

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