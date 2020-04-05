Sport: «ПСЖ», как и «Барселона», готов к обмену Неймара на Гризманна

В «ПСЖ» обозначили позицию, что готовы отпустить Неймара в «Барселону». Парижане не против включить в сделку нападающего каталонцев Антуана Гризманна, пишет «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Sport.

Сделка может состояться летом. Известно, что «Барселона» также готова обменять Гризманна на Неймара.