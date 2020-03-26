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«Барселона» готова расстаться с Гризманном ради Неймара

26 марта 2020, 18:26
6

«Барселона» готова включить Антуана Гризманна в сделку по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Руководство каталонцев сомневается, что сможет выплатить за бразильца 180 миллионов евро, поскольку испытывает финансовые трудности, усугубившиеся пандемией коронавируса. Боссы клуба хотят вернуть бразильского форварда на «Камп Ноу», но боятся, что выплатив полную сумму трансфера, спровоцируют нездоровую атмосферу в раздевалке «Барселоны» и увеличат недовольство игроков менеджментом клуба. Кроме того, руководство «Барсы» боится недовольства со стороны болельщиков. В этой ситуации обмен Гризманна на Неймара с доплатой видится одним из самых вероятных вариантов.

Сам бразилец считает, что его пребывание во Франции затянулось, и он постарается сделать все, что перейти в «Барселону».

  • В 2017 году «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • Нынешний контракт игрока с парижанами действует до 2022 года.
  • В текущем сезоне Неймар провел 22 матча, забил 18 голов, сделал десять результативных пасов.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Гризманн Антуан Неймар
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1585236679
Вот здесь Гризманну конкретно повезёт.
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Dizayner
1585240419
и пошло поехало по-новой
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Ziklop
1585240978
Президент Барселоны спешит пополнить золотой запас на трансферах, чует сук. что уходит, всё покупаемых продаём процент себе берём.
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Saracen Jr
1585241831
уж лучше бесполезный гриша, чем парижская проститутка
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BlackMurder
1585250962
Зачем вам неадекватный петушок?! Он же на Барсу в суд подал, сам выкупил контракт, но и гризману надо уйти с барсы, Барселоне чет коутинье не прижился, гризман тоже, хм как и реал начали губить игроков и делают не обдуманные трансферы
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zigbert
1585307977
А ведь совсем недавно его собирались отправить в Реал.
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