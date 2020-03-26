«Барселона» готова расстаться с Гризманном ради Неймара

«Барселона» готова включить Антуана Гризманна в сделку по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Руководство каталонцев сомневается, что сможет выплатить за бразильца 180 миллионов евро, поскольку испытывает финансовые трудности, усугубившиеся пандемией коронавируса. Боссы клуба хотят вернуть бразильского форварда на «Камп Ноу», но боятся, что выплатив полную сумму трансфера, спровоцируют нездоровую атмосферу в раздевалке «Барселоны» и увеличат недовольство игроков менеджментом клуба. Кроме того, руководство «Барсы» боится недовольства со стороны болельщиков. В этой ситуации обмен Гризманна на Неймара с доплатой видится одним из самых вероятных вариантов.

Сам бразилец считает, что его пребывание во Франции затянулось, и он постарается сделать все, что перейти в «Барселону».