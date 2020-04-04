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    Сутормин – о чемпионате Белоруссии: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Белоруссии.

    – Вы говорили, что получали мотивацию от походов с отцом на стадион. Но сейчас нет игр. Есть только чемпионат Белоруссии. Вы его смотрите?

    – Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!». Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: «Что-то, быть может, и интересно!». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.

    Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России, – есть команды похуже, есть получше. По крайней мере, на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у «Ислочи», ни у «Динамо». Да, это сборы, но сам факт… – сказал Сутормин.

    • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не остановленный из-за пандемии коронавируса.
    • В стране, по данным ВОЗ, зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом.

    Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    04.04.2020 14:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 5 апреля 2020, 12:52

      Да, чемп Белорусии не ахти, но я подумал " ЧТО ЭТО" после твоего волшебного трансфера в бомжатник!!!

      -1
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 4 апреля 2020, 20:18

      Посмотри свою игру и оцени.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 апреля 2020, 18:56

      Сутормин? БЛИН, КТО ЭТО??? Ему белорусский футбол убогим кажется? Пусть Сутормину звезда первой величины мирового футбола Д. напомнит, как минское "Динамо" легко порвало 4:1 газпромовцев еще на предварительной стадии еврокубков.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > ЮНик 4 апреля 2020, 21:15

      Разве не 4:0?честно не помню, А когда смотрят ЧР игроки топ европейского футбол, тоже так думают

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      Рейтинг: +943

      Граф2019 4 апреля 2020, 18:42

      батьке респект...

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 4 апреля 2020, 18:35

      Хоть такие перлы покомментировать, все что-то несут, футбола нет, только Беларусь играет - молодцы! И чего людей обгаживать, ведь они играют как умеют, говорят так же. Вопрос - что мы думаем о чемпионате Беларуси, мое мнение очень похоже на нашу ФНЛ.

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 4 апреля 2020, 18:30

      Это как раз твой уровень! Что ему не нравится?

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 апреля 2020, 17:28

      Говорливый, оценки даёт.. А сам то мертвенький..

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      Рейтинг: +7878

      Томик 4 апреля 2020, 17:03

      На Сутормина в Зените без смеха смотреть то нельзя. Оказывается, он считает себя футболистом, надо же. Видимо в Зените хорошие психологи работают.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 апреля 2020, 16:18

      Уровень Сутормина щас - это, как раз, чемпионат Беларуссии.

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 4 апреля 2020, 16:05

      Не думаю, Лёха, что ты, если бы играл в Белоруссии, то выглядел как Роналду в Италии или Испании.

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