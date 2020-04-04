Сутормин – о чемпионате Белоруссии: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Белоруссии.

– Вы говорили, что получали мотивацию от походов с отцом на стадион. Но сейчас нет игр. Есть только чемпионат Белоруссии. Вы его смотрите?

– Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!». Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: «Что-то, быть может, и интересно!». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.

Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России, – есть команды похуже, есть получше. По крайней мере, на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у «Ислочи», ни у «Динамо». Да, это сборы, но сам факт… – сказал Сутормин.

Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не остановленный из-за пандемии коронавируса.

В стране, по данным ВОЗ, зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом.

Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»