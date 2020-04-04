Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сутормин – о чемпионате Белоруссии: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!»

Сутормин – о чемпионате Белоруссии: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!»

4 апреля 2020, 14:27
23

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Белоруссии.

– Вы говорили, что получали мотивацию от походов с отцом на стадион. Но сейчас нет игр. Есть только чемпионат Белоруссии. Вы его смотрите?

– Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!». Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: «Что-то, быть может, и интересно!». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.

Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России, – есть команды похуже, есть получше. По крайней мере, на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у «Ислочи», ни у «Динамо». Да, это сборы, но сам факт… – сказал Сутормин.

  • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не остановленный из-за пандемии коронавируса.
  • В стране, по данным ВОЗ, зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом.

Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1586000123
Смотришь твою игру,точнее попытки и думаешь ЧТО ЭТО?!
Ответить
acor94
1586001104
блин, что это? почему они играют лучше меня???
Ответить
BRO_football
1586001397
Что это? Это, товарищ Сутормин, называется футбол. Там 22 человека по полю гоняют мяч и пытаются забить друг другу гол. Конечно, откуда вам знать как выглядит футбол, вы же в России живёте.
Ответить
Valeron2790
1586001569
Ооооооой, кто это у нас тут в.ы.ё.б.ы.в.а.е.т.с.я? Так это примерно твой уровень Алёшка. Такие слова надо говорить, когда включаешь АПЛ. Типа: Б.л.я.д.ь, что это, почему тут даже мальчики подающие мячи техничнее и быстрее меня???
Ответить
Сильвербой
1586002664
Вот умора! Ты, с..ка, себя видел по телевизору!?
Ответить
spam2009
1586003025
Да даже в чемпе белоруссии игроки дороже чем Сутормин. Цена сутормина - цена проститутки, собственно Сутормин проститутка и есть
Ответить
piligrim1986
1586004714
я когда увидел твою игру, тоже так отреагировал
Ответить
Бухбух
1586006282
Уровень Сутормина щас - это, как раз, чемпионат Беларуссии.
Ответить
ЮНик
1586015798
Сутормин? БЛИН, КТО ЭТО??? Ему белорусский футбол убогим кажется? Пусть Сутормину звезда первой величины мирового футбола Д. напомнит, как минское "Динамо" легко порвало 4:1 газпромовцев еще на предварительной стадии еврокубков.
Ответить
plehanov6
1586080338
Да, чемп Белорусии не ахти, но я подумал " ЧТО ЭТО" после твоего волшебного трансфера в бомжатник!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+