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Новиков: «Динамо» хочет играть в быстрый, вертикальный футбол»

4 апреля 2020, 00:12
3

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о тактических воззрениях. Он хочет видеть от команды быстрый футбол.

«Мы хотим играть в быстрый, вертикальный футбол. Меньше поперечных передач, меньше передач назад. Хотим двигаться вперед. Для этого нам нужны быстрые и техничные футболисты. Это будет учитываться и в трансферной политике клуба.

Тот же Николай Комличенко призван быть наконечником, завершать атаки. Также у нас есть Шиманьски Себа, Рауш Костя, который достаточно уверенно выглядит на позиции флангового полузащитника. Еще есть Сильвестр Игбун, Клинтон Н’Жи. Хороший выбор фланговых игроков; мы понимаем, как их использовать», – сказал тренер «Матч ТВ».

  • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
  • Сезон приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 56000 человек.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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Сильвербой
1586003238
А я хочу быть генеральным директором Газпрома, но нашим мечтам не сбыться, по понятным причинам!
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nemolod
1586016386
Сразу вспомнился знаменитый тост из комедии, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
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zigbert
1586070223
Играть есть кому. Особенно с приобретением Комличенко.
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