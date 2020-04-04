Новиков: «Динамо» хочет играть в быстрый, вертикальный футбол»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о тактических воззрениях. Он хочет видеть от команды быстрый футбол.

«Мы хотим играть в быстрый, вертикальный футбол. Меньше поперечных передач, меньше передач назад. Хотим двигаться вперед. Для этого нам нужны быстрые и техничные футболисты. Это будет учитываться и в трансферной политике клуба.

Тот же Николай Комличенко призван быть наконечником, завершать атаки. Также у нас есть Шиманьски Себа, Рауш Костя, который достаточно уверенно выглядит на позиции флангового полузащитника. Еще есть Сильвестр Игбун, Клинтон Н’Жи. Хороший выбор фланговых игроков; мы понимаем, как их использовать», – сказал тренер «Матч ТВ».