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Панюков: «Минус 40% зарплаты – это очень больно»

3 апреля 2020, 14:40
15

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о своем отношении к возможному урезанию зарплат из-за паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

– Российские и зарубежные клубы начинают обсуждать с футболистами урезание зарплаты. «Спартак», например», сократил выплаты на 40 процентов... Что об этом думаете?

– Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке».

– Руководство вряд ли будет принимать такие решения в одностороннем порядке.

– Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.

– Минус 40 процентов – это много?

– Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»...

– А игрокам «Барселоны» урезали зарплаты вообще на 70 процентов.

– Вот им не больно. И для них в этом нет ничего страшного.

– Представим, что у вас отберут эти 40 процентов...

– Ну, блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Панюков Андрей
Комментарии (15)
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3a zenit
1585916236
к хорошему быстро привыкаешь
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Челнинец
1585917149
зажрались уроды, эти 40 % потеряют, все равно в месяц больше 100 тыс получают!
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кто там
1585919903
Больно смотреть на вашу недоигру, выродки.
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Axe111
1585920213
ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬНО! ЗАЖРАЛИСЬ***** !!!! ЛЮДЯМ В СТРАНЕ ВООБЩЕ НИ*** НЕ ПЛАТЯТ!!!! ПРИДУРОК
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subbotaspartak
1585921326
" Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. ..." Вся Россия готова, только негде...
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Hektor 84
1585923866
-40% с 15000 вот это больно. Или когда работодатель вынуждает работника писать заявление без содержания или вообще на увольнение. Вот это еще больнее. А вам жопоногим с вашими валютными заработками это ерунда.
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GreyDM
1585925924
стыдно должно быть... больно ему... *** до мая дома на минималке люди сидят-вот это больно!!! а вы эту минималку можете за раз в кабаке оставить и не заметить
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Oldtrafford83
1585927004
Стыдно за наших футболистов,многие в данной ситуации уходят в отпуск за свой счёт,а эти домосеки ноют,позорище!!!
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AtticusFinch1
1585932611
Да пускай меня блокируют,но...Панюков,иди *****! выродки!больно им!у вас зп шестизначные числа,вы ее получаете независимо бегаете,сидите,даже если травмированы...больно ему,40 % потеряет....у нас ****,почти вся страна будет хер сосать на этом карантине,а ты ******* жалуешься?давай ,****, проживи за минимум!
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PFC CSKA MOSCOW
1586049203
Больно это когда тебе при зарплате в 20 говорят «пиши без содержания, либо вали, денег не будет», а тебе надо ипотеку платить и сына кормить.
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