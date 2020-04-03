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    Панюков: «Минус 40% зарплаты – это очень больно»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о своем отношении к возможному урезанию зарплат из-за паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

    – Российские и зарубежные клубы начинают обсуждать с футболистами урезание зарплаты. «Спартак», например», сократил выплаты на 40 процентов... Что об этом думаете?

    – Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке».

    – Руководство вряд ли будет принимать такие решения в одностороннем порядке.

    – Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.

    – Минус 40 процентов – это много?

    – Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»...

    – А игрокам «Барселоны» урезали зарплаты вообще на 70 процентов.

    – Вот им не больно. И для них в этом нет ничего страшного.

    – Представим, что у вас отберут эти 40 процентов...

    – Ну, блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.04.2020 14:40
    Комментарии16
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      Рейтинг: +134

      Врундель 4 часа назад

      Да пускай меня блокируют,но...Панюков,иди *****! выродки!больно им!у вас зп шестизначные числа,вы ее получаете независимо бегаете,сидите,даже если травмированы...больно ему,40 % потеряет....у нас ****,почти вся страна будет хер сосать на этом карантине,а ты ******* жалуешься?давай ,****, проживи за минимум!

      3
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      Рейтинг: +483

      Oldtrafford83 6 часов назад

      Стыдно за наших футболистов,многие в данной ситуации уходят в отпуск за свой счёт,а эти домосеки ноют,позорище!!!

      6
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      Рейтинг: +212

      GreyDM 6 часов назад

      стыдно должно быть... больно ему... *** до мая дома на минималке люди сидят-вот это больно!!! а вы эту минималку можете за раз в кабаке оставить и не заметить

      4
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 7 часов назад

      -40% с 15000 вот это больно. Или когда работодатель вынуждает работника писать заявление без содержания или вообще на увольнение. Вот это еще больнее. А вам жопоногим с вашими валютными заработками это ерунда.

      4
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      Рейтинг: +1930

      general.lizyukov > Hektor 84 2 часа назад

      Да ладно, у меня ребята оклад получают 8300, если их на карантин посадят, то они вообще будут тысяч по 6 получать. Это даже не прожиточный , а физиологический минимум.
      С.ка этот панюков

      0
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      Рейтинг: +4621

      subbotaspartak 7 часов назад

      " Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. ..." Вся Россия готова, только негде...

      2
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      Рейтинг: +1900

      Axe111 8 часов назад

      ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬНО! ЗАЖРАЛИСЬ***** !!!! ЛЮДЯМ В СТРАНЕ ВООБЩЕ НИ*** НЕ ПЛАТЯТ!!!! ПРИДУРОК

      6
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      Рейтинг: +430

      кто там 8 часов назад

      Больно смотреть на вашу недоигру, выродки.

      6
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      Рейтинг: +1906

      Челнинец 8 часов назад

      зажрались уроды, эти 40 % потеряют, все равно в месяц больше 100 тыс получают!

      4
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      Рейтинг: +1043

      acor94 > Челнинец 8 часов назад

      И это в долларах!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 > acor94 8 часов назад

      И это за ничего не делать, только спи, отдыхай!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2741

      Борат 9 часов назад

      стыдно за мясных рылов !
      позор невольникам-мужеложцам !
      гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      Бoрат > Борат 5 часов назад

      Опять ты за своё - твои отчаянные попытки приобщить свинных к нашему знамени ни к чему не приводят , даже Литейный это понял и увел свою команду на соккер , пойдем и мы , душечка , а .

      2
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      ...
      Рейтинг: +226

      Ушат Помоев > Борат 4 часа назад

      Ну в газмясе понижения не будет,платят то простые смертные

      0
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      Рейтинг: +3733

      3a zenit 9 часов назад

      к хорошему быстро привыкаешь

      0
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      Рейтинг: +226

      Ушат Помоев > 3a zenit 4 часа назад

      Особенно когда Газпром спонсор))

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