Панюков: «Минус 40% зарплаты – это очень больно»

Да пускай меня блокируют,но...Панюков,иди *****! выродки!больно им!у вас зп шестизначные числа,вы ее получаете независимо бегаете,сидите,даже если травмированы...больно ему,40 % потеряет....у нас ****,почти вся страна будет хер сосать на этом карантине,а ты ******* жалуешься?давай ,****, проживи за минимум!
Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о своем отношении к возможному урезанию зарплат из-за паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.
– Российские и зарубежные клубы начинают обсуждать с футболистами урезание зарплаты. «Спартак», например», сократил выплаты на 40 процентов... Что об этом думаете?
– Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке».
– Руководство вряд ли будет принимать такие решения в одностороннем порядке.
– Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.
– Минус 40 процентов – это много?
– Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»...
– А игрокам «Барселоны» урезали зарплаты вообще на 70 процентов.
– Вот им не больно. И для них в этом нет ничего страшного.
– Представим, что у вас отберут эти 40 процентов...
– Ну, блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остается только ходить по квартире и мусор выбрасывать.