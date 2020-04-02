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    Sport.es: «Барселона» готовит для тер Стегена пятилетний контракт с опцией продления еще на три сезона

    «Барселона» продолжает вести переговоры с вратарем Марком-Андре тер Стегеном о продлении действующего контракта.

    По информации Sport.es, каталонский клуб может предложить 27-летнему голкиперу контракт до 2025 года с опцией продления еще на три сезона.

    Впрочем, главное, о чем не удается договориться – это зарплата. Немец хочет зарабатывать не менее 10 миллионов евро плюс бонусы. «Барса» к таким тратам пока не готова.

    • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
    • В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
    • Интерес к 27-летнему футболисту, по информации Tuttomercatoweb, проявляют «Ювентус» и «Бавария».

    Источник: Sport.es

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    02.04.2020 23:53
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