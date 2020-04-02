Sport.es: «Барселона» готовит для тер Стегена пятилетний контракт с опцией продления еще на три сезона

«Барселона» продолжает вести переговоры с вратарем Марком-Андре тер Стегеном о продлении действующего контракта.

По информации Sport.es, каталонский клуб может предложить 27-летнему голкиперу контракт до 2025 года с опцией продления еще на три сезона.

Впрочем, главное, о чем не удается договориться – это зарплата. Немец хочет зарабатывать не менее 10 миллионов евро плюс бонусы. «Барса» к таким тратам пока не готова.