Tuttomercatoweb: «Ювентус» и «Бавария» летом поборются за тер Стегена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Tuttomercatoweb, на немца претендуют «Ювентус» и «Бавария».
Сообщается, что мюнхенский клуб начал контактировать с голкипером в октябре, а туринский – в декабре.
- Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
- В текущем сезоне вратарь провел 33 матча и пропустил 34 гола.
- Действующий договор между игроком и клубом рассчитан до 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
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Источник: Tuttomercatoweb