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    Tuttomercatoweb: «Ювентус» и «Бавария» летом поборются за тер Стегена

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Tuttomercatoweb, на немца претендуют «Ювентус» и «Бавария».

    Сообщается, что мюнхенский клуб начал контактировать с голкипером в октябре, а туринский – в декабре.

    • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
    • В текущем сезоне вратарь провел 33 матча и пропустил 34 гола.
    • Действующий договор между игроком и клубом рассчитан до 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

    ESPN: «Барселона» готовит новый контракт для тер Стегена

    Источник: Tuttomercatoweb

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    05.03.2020 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +960

      acor94 1 минуту назад

      У Баварии же пополнение из Шальке и нестареющий Нойер. Куда им третий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      Борат 1 час назад

      Ювентус и Бавария - Два клуба паразита ! Как спартак в 90-е !!!
      Но стыдно только за рылов !
      Гыгы

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