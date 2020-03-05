Tuttomercatoweb: «Ювентус» и «Бавария» летом поборются за тер Стегена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Tuttomercatoweb, на немца претендуют «Ювентус» и «Бавария».

Сообщается, что мюнхенский клуб начал контактировать с голкипером в октябре, а туринский – в декабре.

Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.

В текущем сезоне вратарь провел 33 матча и пропустил 34 гола.

Действующий договор между игроком и клубом рассчитан до 2022 года.

Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

ESPN: «Барселона» готовит новый контракт для тер Стегена