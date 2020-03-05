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  • Tuttomercatoweb: «Ювентус» и «Бавария» летом поборются за тер Стегена

Tuttomercatoweb: «Ювентус» и «Бавария» летом поборются за тер Стегена

5 марта 2020, 23:59
5

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Tuttomercatoweb, на немца претендуют «Ювентус» и «Бавария».

Сообщается, что мюнхенский клуб начал контактировать с голкипером в октябре, а туринский – в декабре.

  • Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
  • В текущем сезоне вратарь провел 33 матча и пропустил 34 гола.
  • Действующий договор между игроком и клубом рассчитан до 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

ESPN: «Барселона» готовит новый контракт для тер Стегена

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Бавария Ювентус Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (5)
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acor94
1583446572
У Баварии же пополнение из Шальке и нестареющий Нойер. Куда им третий?
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BlackMurder
1583464549
Баварии он нахер не нужен, летом придет Нюбель, а он станет достойной заменой Нойеру
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Ziklop
1583494395
В Германию уйдёт.
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Cules2013
1583498260
смешно никуда он не уйдёт
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Ass_09
1583571477
Из чьего органа высосана эта новость?
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