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    Игроки и тренеры «Атлетико» пошли на 70-процентное сокращение зарплаты

    «Атлетико» объявил о сокращении окладов футболистов и тренеров первой команды.

    Речь идет о снижении зарплат на 70 процентов, что позволит платить больше 430 сотрудникам клуба, которых затронула процедура ERTE (компании имеют право увольнять работников, аннулировать контракты или урезать оплачиваемые часы в исключительных ситуациях – примечание «Бомбардира»).

    • «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры по итогам 27 туров.
    • В Лиге чемпионов мадридская команда вышла в 1/4 финала, выбив действующего победителя турнира «Ливерпуль».
    • Все футбольные турниры в Испании бессрочно приостановлены из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    02.04.2020 20:00
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