Игроки и тренеры «Атлетико» пошли на 70-процентное сокращение зарплаты

«Атлетико» объявил о сокращении окладов футболистов и тренеров первой команды.
Речь идет о снижении зарплат на 70 процентов, что позволит платить больше 430 сотрудникам клуба, которых затронула процедура ERTE (компании имеют право увольнять работников, аннулировать контракты или урезать оплачиваемые часы в исключительных ситуациях – примечание «Бомбардира»).
- «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры по итогам 27 туров.
- В Лиге чемпионов мадридская команда вышла в 1/4 финала, выбив действующего победителя турнира «Ливерпуль».
- Все футбольные турниры в Испании бессрочно приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Источник: Официальный твиттер «Атлетико»