Игроки и тренеры «Атлетико» пошли на 70-процентное сокращение зарплаты

«Атлетико» объявил о сокращении окладов футболистов и тренеров первой команды.

Речь идет о снижении зарплат на 70 процентов, что позволит платить больше 430 сотрудникам клуба, которых затронула процедура ERTE (компании имеют право увольнять работников, аннулировать контракты или урезать оплачиваемые часы в исключительных ситуациях – примечание «Бомбардира»).