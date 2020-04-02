Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки и тренеры «Атлетико» пошли на 70-процентное сокращение зарплаты

Игроки и тренеры «Атлетико» пошли на 70-процентное сокращение зарплаты

2 апреля 2020, 20:00

«Атлетико» объявил о сокращении окладов футболистов и тренеров первой команды.

Речь идет о снижении зарплат на 70 процентов, что позволит платить больше 430 сотрудникам клуба, которых затронула процедура ERTE (компании имеют право увольнять работников, аннулировать контракты или урезать оплачиваемые часы в исключительных ситуациях – примечание «Бомбардира»).

  • «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры по итогам 27 туров.
  • В Лиге чемпионов мадридская команда вышла в 1/4 финала, выбив действующего победителя турнира «Ливерпуль».
  • Все футбольные турниры в Испании бессрочно приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Источник: Официальный твиттер «Атлетико»
Испания. Примера Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+