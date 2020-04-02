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    «Ахмат» объявил о продлении карантина до мая

    Карантин в «Ахмате» продлен до 2 мая, об этом говорится в официальном заявлении грозненского клуба.

    Сообщается, что такое решение обусловлено продлением приостановки розыгрыша РПЛ до 31 мая и ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

    «Точная дата возобновления тренировочного процесса будет определена по складывающейся ситуации в связи с распространением COVID-19, о чем футболисты будут проинформированы. Игроки получили индивидуальные программы и рекомендации от тренерского штаба и клубных врачей, и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции», – сообщили в клубе.

    • «Ахмат» по итогам 22 туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • В России, по данным ВОЗ, зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    02.04.2020 11:17
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