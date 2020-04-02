«Ахмат» объявил о продлении карантина до мая

Карантин в «Ахмате» продлен до 2 мая, об этом говорится в официальном заявлении грозненского клуба.

Сообщается, что такое решение обусловлено продлением приостановки розыгрыша РПЛ до 31 мая и ухудшением эпидемиологической обстановки в стране.

«Точная дата возобновления тренировочного процесса будет определена по складывающейся ситуации в связи с распространением COVID-19, о чем футболисты будут проинформированы. Игроки получили индивидуальные программы и рекомендации от тренерского штаба и клубных врачей, и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции», – сообщили в клубе.