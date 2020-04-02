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  • Тренер «Тамбова» Первушин – о коронавирусе: «Применяю народные средства: лук, чеснок»

Тренер «Тамбова» Первушин – о коронавирусе: «Применяю народные средства: лук, чеснок»

2 апреля 2020, 01:52
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Тренер (де-факто – главный тренер) «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, какие меры профилактики коронавируса принимает. Он использует народные средства.

– Есть страх перед этой заразой?

– Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок.

  • Из-за пандемии сезон РПЛ приостановили до лета.
  • По всему миру от инфекции умерло более 46000 человек.
  • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Первушин Сергей
Комментарии (2)
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Дедуктор
1585798776
Чеснок, лук, водовка с конъячком. Черный хлеб с салом (или шпик с пэрчиком). Что еще треба чтобы достойно встретить вирус? Не поможет? А - вдруг.
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zigbert
1585852927
Ну значит с Глушаковым вы единомышленники.
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