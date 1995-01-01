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    Тренер «Тамбова» Первушин – о коронавирусе: «Применяю народные средства: лук, чеснок»

    Тренер (де-факто – главный тренер) «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, какие меры профилактики коронавируса принимает. Он использует народные средства.

    – Есть страх перед этой заразой?

    – Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок.

    • Из-за пандемии сезон РПЛ приостановили до лета.
    • По всему миру от инфекции умерло более 46000 человек.
    • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 01:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1378

      Дедуктор 2 часа назад

      Чеснок, лук, водовка с конъячком. Черный хлеб с салом (или шпик с пэрчиком).
      Что еще треба чтобы достойно встретить вирус?
      Не поможет? А - вдруг.

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      Рейтинг: +1609

      neim 5 часов назад

      Про самогон еще забыл сказать, тоже средство, народное. Ну а чего, другого-то пока нет .

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