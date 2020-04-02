Тренер «Тамбова» Первушин – о коронавирусе: «Применяю народные средства: лук, чеснок»

Тренер (де-факто – главный тренер) «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, какие меры профилактики коронавируса принимает. Он использует народные средства.

– Есть страх перед этой заразой?

– Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок.