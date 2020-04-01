РФС: «Новый сезон начнется в августе или сентябре»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда стартует сезон-2020/21. Это случится не раньше августа.

«Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учeтом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесeн на середину августа или середину сентября», – сказал Дюков.