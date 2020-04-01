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    РФС: «Новый сезон начнется в августе или сентябре»

    Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда стартует сезон-2020/21. Это случится не раньше августа.

    «Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учeтом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесeн на середину августа или середину сентября», – сказал Дюков.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
    • В России заражено более 2,7 тысячи человек.
    • В РПЛ сейчас лидирует с отрывом «Зенит».

    Источник: РФС

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    01.04.2020 20:01
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