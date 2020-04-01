Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на де Лигта

1 апреля 2020, 14:56
5

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками.

Английский клуб мечтает заполучить защитника туринцев Матейса да Лигта и рассматривает вариант с обменом на голландца Поля Погба, который интересен «Ювентусу». Боссы «Юнайтед» считают, что сумеют провернуть сделку, учитывая, что интересы обоих футболистов представляет один и тот же человек – Мино Райола.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может включить в сделку по Погба Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.

  • Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за 85,5 миллиона евро.
  • Погба уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 годы.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Погба Поль де Лигт Матейс
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1585742887
Погба завис. Вот что значит говняный характер.
Ответить
Cubinec1989
1585743636
Трансфер может быть интересен, причем для обеих сторон, в зависимости от условий договора. Поживем/посмотрим. Не болейте/мойте руки/берегите себя!
Ответить
Томик
1585753249
Уже хоть на что-нибудь хотят обменять - всё никак не меняется, говнюк.
Ответить
New Life
1585757080
А Гулиева не рассматривали ?
Ответить
zigbert
1585828316
За Погба придется доплачивать. Но это уже не так важно.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+