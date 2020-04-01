«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на де Лигта

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками.

Английский клуб мечтает заполучить защитника туринцев Матейса да Лигта и рассматривает вариант с обменом на голландца Поля Погба, который интересен «Ювентусу». Боссы «Юнайтед» считают, что сумеют провернуть сделку, учитывая, что интересы обоих футболистов представляет один и тот же человек – Мино Райола.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может включить в сделку по Погба Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.