«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на де Лигта

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками.
Английский клуб мечтает заполучить защитника туринцев Матейса да Лигта и рассматривает вариант с обменом на голландца Поля Погба, который интересен «Ювентусу». Боссы «Юнайтед» считают, что сумеют провернуть сделку, учитывая, что интересы обоих футболистов представляет один и тот же человек – Мино Райола.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может включить в сделку по Погба Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.
- Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за 85,5 миллиона евро.
- Погба уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 годы.
Источник: Daily Star