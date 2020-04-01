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    «Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на де Лигта

    «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут обменяться игроками.

    Английский клуб мечтает заполучить защитника туринцев Матейса да Лигта и рассматривает вариант с обменом на голландца Поля Погба, который интересен «Ювентусу». Боссы «Юнайтед» считают, что сумеют провернуть сделку, учитывая, что интересы обоих футболистов представляет один и тот же человек – Мино Райола.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» может включить в сделку по Погба Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.

    • Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за 85,5 миллиона евро.
    • Погба уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 годы.

    Источник: Daily Star

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    01.04.2020 14:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +189

      New Life 13 часов назад

      А Гулиева не рассматривали ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2520

      Томик 14 часов назад

      Уже хоть на что-нибудь хотят обменять - всё никак не меняется, говнюк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +739

      Cubinec1989 17 часов назад

      Трансфер может быть интересен, причем для обеих сторон, в зависимости от условий договора. Поживем/посмотрим. Не болейте/мойте руки/берегите себя!

      1
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 17 часов назад

      Погба завис. Вот что значит говняный характер.

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