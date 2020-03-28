«Ювентус» может включить Пьянича или Дибалу в сделку по Погба

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками во время летнего трансферного окна.

По информации Tuttosport, туринский клуб по-прежнему хочет заполучить полузащитника Поля Погба и готов включить в сделку одного из своих футболистов.

Сообщается, что речь идет о хавбеке Миралеме Пьяниче или нападающем Пауло Дибале.

В публикации также отмечается, что обмены могут стать частым явлением в ближайшее ТО, поскольку клубы будут ограничены в финансах из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.