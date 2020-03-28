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  • «Ювентус» может включить Пьянича или Дибалу в сделку по Погба

«Ювентус» может включить Пьянича или Дибалу в сделку по Погба

28 марта 2020, 10:55
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«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками во время летнего трансферного окна.

По информации Tuttosport, туринский клуб по-прежнему хочет заполучить полузащитника Поля Погба и готов включить в сделку одного из своих футболистов.

Сообщается, что речь идет о хавбеке Миралеме Пьяниче или нападающем Пауло Дибале.

В публикации также отмечается, что обмены могут стать частым явлением в ближайшее ТО, поскольку клубы будут ограничены в финансах из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Манчестер Юнайтед Пьянич Миралем Погба Поль Дибала Пауло
Комментарии (1)
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Not angry fan
1585386047
Чистый гон! Отдать Дибалу и остаться без забиварика? Кто же тогда результат будет делать? Предпенсионеры не сегодня, завтра поуходят, а этот ещё достаточно молод и хорош. Бред! Последние два сезона Юве как раз недостаточно хорош именно из за того, что Дибалу задвинули и решили играть на одного игрока, суперзабивного. Эта команда так никогда не играла, это - не её стиль. Дибала - созидатель и исполнитель, такого можно менять только на такого же по стилю, но лучше по исполнению. А где ж такого взять? Кто же отдаст? И это, уж точно, не Погба, хотя в Юве он был гораздо больше на своём месте, чем в МЮ.
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