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    Шемберас: «ЦСКА образца 2008-2010 годов был сильнее, чем в 2005-м»

    Экс-полузащитник ЦСКА Дейвидас Шемберас рассказал, состав какого года считает сильнейшим.

    «Я, может быть, сейчас кого-то удивлю, но соглашусь с некоторыми экспертами и болельщиками, которые считают, что самый красивый и зрелый футбол наша команда показывала вообще в 2008 году. Хотя в том сезоне мы даже не стали чемпионами. Но вот играли потрясающе! Один разгром «Спартака» – 5:1 – чего стоит. Поэтому мое мнение – ЦСКА образца 2008-2010 годов был сильнее, чем в 2005-м.

    Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2009/2010 – для многих это в первую очередь потрясающий матч-спектакль «армейцев» на «Олд Траффорд»? Еще бы – такая игра! Вести на последних минутах против «Манчестер Юнайтед» на его поле 3:1 – дорогого стоит. Немногим командам это удавалось. Жаль, не удержали победу, позволили хозяевам сравнять счет. Было очень обидно. Но все равно это достижение – 3:3 на «Олд Траффорд»!

    А еще я бы вспомнил матч последнего тура – решающий поединок в Турции против «Бешикташа». Мы вырвали победу в самой концовке благодаря голу Жени Алдонина – 2:1. А первый мяч Милош Красич забил с моей передачи», – заявил спортивный директор «Жальгириса».

    • Шемберас выступал за ЦСКА с 2002 по 2012 год.
    • На его счету 254 матча за российский клуб во всех турнирах и один забитый мяч в Суперкубке России-2009.
    • ЦСКА в 2005-м выиграл Кубок УЕФА, а по итогам 2008-го завоевал кубок России и стал вице-чемпионом России, уступив чемпионство «Рубину».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      elessar arnor 1 час назад

      не напоминай, тогда была сказка

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