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  • Икарди с семьей поехал на время карантина в Ломбардию. Этот регион лидирует в Италии по заболеваемости коронавирусом

Икарди с семьей поехал на время карантина в Ломбардию. Этот регион лидирует в Италии по заболеваемости коронавирусом

30 марта 2020, 22:48
6

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди вместе с женой Вандой Нарой и тремя детьми прилетел в Италию.

По информации Le Parisien, аргентинец решил с семьей провести период карантина в собственном доме в Ломбардии. Этот регион является эпицентром распространения коронавируса в стране.

Футболист подвергся критике в соцсетях, поэтому был вынужден объяснить свой поступок: «У меня было разрешение итальянских властей на возвращение в страну. Безусловно, все мы будем следовать рекомендациям правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергнуть риску заражения членов семьи».

  • Права на форварда принадлежат «Интеру».
  • В Италии коронавирусом уже заразились почти 100 тысяч человек.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ Интер Икарди Мауро
Комментарии (6)
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bset
1585600297
Гениальное решение. Лучше бы в Париже сидел. Случись что, даже деньги не помогут - врачи просто помочь не смогут.
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Lester84
1585601093
Премию Дарвина этому господину!
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ZENIT***
1585601515
Вот честно,,,он что,идиёт?
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GreyDM
1585603885
это он услышал,что в ломбардию наибольшую часть наших военных медиков направили, перестраховаться решил...
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Владислав Vlad
1585607144
Всё правильно сделал. Свой дом - это рай. Тем более, что коронавирус любит пыльные квартиры, а не большие дома. Сидите дома.)
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