Икарди с семьей поехал на время карантина в Ломбардию. Этот регион лидирует в Италии по заболеваемости коронавирусом

Всё правильно сделал. Свой дом - это рай. Тем более, что коронавирус любит пыльные квартиры, а не большие дома. Сидите дома.)
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди вместе с женой Вандой Нарой и тремя детьми прилетел в Италию.
По информации Le Parisien, аргентинец решил с семьей провести период карантина в собственном доме в Ломбардии. Этот регион является эпицентром распространения коронавируса в стране.
Футболист подвергся критике в соцсетях, поэтому был вынужден объяснить свой поступок: «У меня было разрешение итальянских властей на возвращение в страну. Безусловно, все мы будем следовать рекомендациям правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергнуть риску заражения членов семьи».
- Права на форварда принадлежат «Интеру».
- В Италии коронавирусом уже заразились почти 100 тысяч человек.