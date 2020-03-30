Икарди с семьей поехал на время карантина в Ломбардию. Этот регион лидирует в Италии по заболеваемости коронавирусом

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди вместе с женой Вандой Нарой и тремя детьми прилетел в Италию.

По информации Le Parisien, аргентинец решил с семьей провести период карантина в собственном доме в Ломбардии. Этот регион является эпицентром распространения коронавируса в стране.

Футболист подвергся критике в соцсетях, поэтому был вынужден объяснить свой поступок: «У меня было разрешение итальянских властей на возвращение в страну. Безусловно, все мы будем следовать рекомендациям правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергнуть риску заражения членов семьи».