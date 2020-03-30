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    Икарди с семьей поехал на время карантина в Ломбардию. Этот регион лидирует в Италии по заболеваемости коронавирусом

    Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди вместе с женой Вандой Нарой и тремя детьми прилетел в Италию.

    По информации Le Parisien, аргентинец решил с семьей провести период карантина в собственном доме в Ломбардии. Этот регион является эпицентром распространения коронавируса в стране.

    Футболист подвергся критике в соцсетях, поэтому был вынужден объяснить свой поступок: «У меня было разрешение итальянских властей на возвращение в страну. Безусловно, все мы будем следовать рекомендациям правительства и органов здравоохранения, чтобы не подвергнуть риску заражения членов семьи».

    • Права на форварда принадлежат «Интеру».
    • В Италии коронавирусом уже заразились почти 100 тысяч человек.

    Источник: Le Parisien

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    30.03.2020 22:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4879

      Владислав Vlad 12 часов назад

      Всё правильно сделал. Свой дом - это рай. Тем более, что коронавирус любит пыльные квартиры, а не большие дома. Сидите дома.)

      0
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      Рейтинг: +190

      GreyDM 13 часов назад

      это он услышал,что в ломбардию наибольшую часть наших военных медиков направили, перестраховаться решил...

      4
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      Рейтинг: +396

      ZENIT*** 13 часов назад

      Вот честно,,,он что,идиёт?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4879

      Владислав Vlad > ZENIT*** 12 часов назад

      Скорее всего он знает то, чего мы не знаем.)))

      0
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      Рейтинг: +4701

      Lester84 13 часов назад

      Премию Дарвина этому господину!

      0
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      Рейтинг: +14011

      bset 14 часов назад

      Гениальное решение. Лучше бы в Париже сидел. Случись что, даже деньги не помогут - врачи просто помочь не смогут.

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