Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алиев: «У Газзаева были самые бессмысленные тренировки»

30 марта 2020, 10:39
15

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев поделился воспоминаниями о работе с Валерием Газзаевым, который возглавлял украинскую команду с июня 2009-го по октябрь 2010-го года.

«Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко. А самые бессмысленные – у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу.

У Газзаева была «фенечка» – когда наши ворота атаковали, то он сплевывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплеванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу! Газзаев добился в тренерской карьере многого.

Еще у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал – нужно же было себя показать. Все это потом снимет, положит и установку делает.

А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: «Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то». Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда», – рассказал Алиев.

Источник: Ютуб-канал «Кент»
Украина. Премьер-лига Динамо К Алиев Александр Газзаев Валерий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1585555308
Не знаю какие у Газзаева были тренировки в Динамо К, но как бы к нему кто не относился, он один из лучших наших тренеров и все его оценивали по результатам которые показывали его клубы, а не по золотым часам! Да и в Киеве он скорее уже отбывал номер, чем тренеровал!
Ответить
MaxRnD
1585555907
Безголовый и хитрожопый понторез. Самое место в ГосДуре, ибо в том паноптикуме другие не выживут
Ответить
Viper for CSKA
1585558625
Кубок УЕФА выиграл, оборону для Сборной воспитал, наиболее сильный ЦСКА в истории построил. Так что, каким бы бредом не были его высказывания и действия сейчас, много лет назад он был классным тренером, одним из сильнейших в постсоветской истории. А высказывания Алиева характеризуют в большей степени его самого. Парень имел огромный талант, но, как и Милевский, всё "протанцевал" из-за характера. Фигуры Алиева и Газаева и близко не сопоставимы. Исповедь обиженного.
Ответить
Valeron2790
1585561096
Ну вот, бессмысленные тренировки раньше, бессмысленные предложения в Думе сейчас, всё сходится. Скоро ещё кто-нибудь скажет, что Терешкова в ракете тоже х.у.й.н.ю несла)) На самом деле, пёс как политик конечно же бездарность, а вот про тренерские его качества не Алиеву рассуждать, пробухавшему весь свой талант. На ЦСКА Газзаева было приятно посмотреть в Европе, а Алиеву, нужно было на тренировки трезвым ходить и без кучи своих стандартных в.ы.е.б.о.н.о.в, может и понял бы смысл. Два конченных, он да Милевский, такие способности, но в башке мука, разбадяженная алкашкой.
Ответить
subbotaspartak
1585567818
Сейчас он бессмысленно в Думе тренирует. Со смыслом если только ворует...
Ответить
mihail200606
1585572495
В думе щас тоже без смысла...
Ответить
каа
1585573321
Заслуженный тренер России (2005)[2]. «Тренер года» по версии УЕФА (2004—05). Самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу. Первый тренер России, и единственный тренер-россиянин, под руководством которого завоеван Кубок УЕФА в 2005 году. так на всякий случай...
Ответить
Hektor 84
1585574747
Что то алкаш разговорился. Бухнул по ходу.
Ответить
portero
1585578694
Все секретные приметы усатого выдал.
Ответить
zigbert
1585593555
Конечно Кубок УЕФА был его главным достижением. Может его заслуга или стечение обстоятельств но такие игроки обороны как братья Березуцкие и Игнашевич были лучшими в стране. Только свою тренерскую деятельность он закончил очень рано. Семин намного старше него но по прежнему находится у руля Локомотива. Видимо работу в Думе он считает более важной для себя.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+