Алиев: «У Газзаева были самые бессмысленные тренировки»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев поделился воспоминаниями о работе с Валерием Газзаевым, который возглавлял украинскую команду с июня 2009-го по октябрь 2010-го года.

«Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко. А самые бессмысленные – у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу.

У Газзаева была «фенечка» – когда наши ворота атаковали, то он сплевывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплеванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу! Газзаев добился в тренерской карьере многого.

Еще у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал – нужно же было себя показать. Все это потом снимет, положит и установку делает.

А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: «Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то». Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда», – рассказал Алиев.