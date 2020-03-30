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    Алиев: «У Газзаева были самые бессмысленные тренировки»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев поделился воспоминаниями о работе с Валерием Газзаевым, который возглавлял украинскую команду с июня 2009-го по октябрь 2010-го года.

    «Самые тяжелые тренировки были у Павла Яковенко. А самые бессмысленные – у Газзаева. Я не понял вообще их. Только ли я не понимал? Многие, наверное, тоже не понимали. Но приходилось. Другие молчали, да. А я никогда не молчу.

    У Газзаева была «фенечка» – когда наши ворота атаковали, то он сплевывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплеванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали ему его! Шучу! Газзаев добился в тренерской карьере многого.

    Еще у него была любимая тема, когда он приходил на установку в золотых часах, телефон сразу доставал – нужно же было себя показать. Все это потом снимет, положит и установку делает.

    А когда нужно было выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: «Ну что, ребята, я желаю вам успеха. Сегодня у нас премия такая-то». Зачем он пританцовывал? Я не спрашивал никогда», – рассказал Алиев.

    Источник: Ютуб-канал «Кент»

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    30.03.2020 10:39
    Комментарии16
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 15 часов назад

      Конечно Кубок УЕФА был его главным достижением. Может его заслуга или стечение обстоятельств но такие игроки обороны как братья Березуцкие и Игнашевич были лучшими в стране. Только свою тренерскую деятельность он закончил очень рано. Семин намного старше него но по прежнему находится у руля Локомотива. Видимо работу в Думе он считает более важной для себя.

      0
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      Рейтинг: +39034

      portero 19 часов назад

      Все секретные приметы усатого выдал.

      2
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 21 час назад

      Что то алкаш разговорился. Бухнул по ходу.

      2
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      Рейтинг: +1249

      каа 21 час назад

      Заслуженный тренер России (2005)[2]. «Тренер года» по версии УЕФА (2004—05). Самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу. Первый тренер России, и единственный тренер-россиянин, под руководством которого завоеван Кубок УЕФА в 2005 году.
      так на всякий случай...

      1
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 > каа 20 часов назад

      По числу медалей соглашусь, но титулов в россии больше выиграл Романцев. И то когда Романцев тренировал супер кубок России не проводился.

      1
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 > каа 20 часов назад

      Хотя проверив инфу самым титулованым российским тренером и по медалям и по кубкам завоеванным за всю историю чемпионатов России является Юрий Семин.

      2
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      Рейтинг: +7101

      mihail200606 21 час назад

      В думе щас тоже без смысла...

      3
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      Рейтинг: +4602

      subbotaspartak 22 часа назад

      Сейчас он бессмысленно в Думе тренирует.
      Со смыслом если только ворует...

      1
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      Рейтинг: +630

      Valeron2790 30 марта, 12:38

      Ну вот, бессмысленные тренировки раньше, бессмысленные предложения в Думе сейчас, всё сходится. Скоро ещё кто-нибудь скажет, что Терешкова в ракете тоже х.у.й.н.ю несла)) На самом деле, пёс как политик конечно же бездарность, а вот про тренерские его качества не Алиеву рассуждать, пробухавшему весь свой талант. На ЦСКА Газзаева было приятно посмотреть в Европе, а Алиеву, нужно было на тренировки трезвым ходить и без кучи своих стандартных в.ы.е.б.о.н.о.в, может и понял бы смысл. Два конченных, он да Милевский, такие способности, но в башке мука, разбадяженная алкашкой.

      4
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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 30 марта, 12:36

      Понтовитый до жути.
      Да , выиграл кубок УЕФА, с конями чемпионом становился , это никто не отрицает.
      Но как-то из ЦСКА смотался неожиданно, Аланию по дороге разорил, сейчас неустанно лижет Путина.
      Весь какой-то скользкий, хитровые...ный.
      Такой вот он Газзаев.

      5
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      Рейтинг: +630

      Valeron2790 > Alekxei Z. 30 марта, 12:41

      Да кто спорит по всему тобой написанному. Но в своей профессии добился чего то, а Алиев то кто такой? Такой же понторез и бухарь в придачу.

      2
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      Рейтинг: +4459

      Viper for CSKA 30 марта, 11:57

      Кубок УЕФА выиграл, оборону для Сборной воспитал, наиболее сильный ЦСКА в истории построил. Так что, каким бы бредом не были его высказывания и действия сейчас, много лет назад он был классным тренером, одним из сильнейших в постсоветской истории. А высказывания Алиева характеризуют в большей степени его самого. Парень имел огромный талант, но, как и Милевский, всё "протанцевал" из-за характера. Фигуры Алиева и Газаева и близко не сопоставимы. Исповедь обиженного.

      3
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      Рейтинг: +37790

      MaxRnD > Viper for CSKA 30 марта, 12:06

      Валентина Терешкова, Андрей Макаревич, Владимир Познер, покойный Кобзон и т.д. например, тоже раньше "БЫЛИ", а теперь вот имеем то, что имеем .... Мало кто проходит испытание властью и достатком

      2
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 > MaxRnD 30 марта, 13:12

      Познер, конечно подстроился под новые условия, но профессионал высокого уровня. А вот Макаревич себе не изменял никогда. Да, он поддерживал власть в начале нулевых, но тогда власть была адекватная, страна богатела.

      3
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      Рейтинг: +37790

      MaxRnD 30 марта, 11:11

      Безголовый и хитрожопый понторез. Самое место в ГосДуре, ибо в том паноптикуме другие не выживут

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