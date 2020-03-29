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  • Аршавин – о карантине: «Кокорин и Мамаев лучше всего адаптированы к таким условиям»

Аршавин – о карантине: «Кокорин и Мамаев лучше всего адаптированы к таким условиям»

29 марта 2020, 22:15
7

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с карантином в стране из-за коронавируса.

«Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве», – сказал Аршавин.

  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
  • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
  • Александр Кокорин и Павел Мамаев провели около полутора лет в колонии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Аршавин Андрей Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1585509810
Язва ты, Шава Барановский.
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GreyDM
1585511869
подъ@бал)))
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Hektor 84
1585520712
********** вышла
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KOLBIS
1585543120
Потроллил...
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the teacher
1585544021
Подье@нул так подье#нул, Андрюша с твоим характером нельзя зарекаться ни от сумы ни от турьмы
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Valeron2790
1585561582
П.о.д.ъ.ё.б.щ.и.к, ты то гаситься тоже неплохо умеешь, от Юлькиных алиментов)
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житель СПб
1585570024
Типа пошутил, Андрюша...
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