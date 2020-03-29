Аршавин – о карантине: «Кокорин и Мамаев лучше всего адаптированы к таким условиям»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с карантином в стране из-за коронавируса.
«Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве», – сказал Аршавин.
- РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
- Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
- Александр Кокорин и Павел Мамаев провели около полутора лет в колонии.
Источник: «Матч ТВ»