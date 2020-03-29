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    Аршавин – о карантине: «Кокорин и Мамаев лучше всего адаптированы к таким условиям»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с карантином в стране из-за коронавируса.

    «Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве», – сказал Аршавин.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
    • Александр Кокорин и Павел Мамаев провели около полутора лет в колонии.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.03.2020 22:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1031

      житель СПб 22 часа назад

      Типа пошутил, Андрюша...

      0
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      Рейтинг: +630

      Valeron2790 30 марта, 12:46

      П.о.д.ъ.ё.б.щ.и.к, ты то гаситься тоже неплохо умеешь, от Юлькиных алиментов)

      0
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      Рейтинг: +528

      Cleaner 30 марта, 12:05

      А Андрей тот еще шутник.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      the teacher 30 марта, 07:53

      Подье@нул так подье#нул, Андрюша с твоим характером нельзя зарекаться ни от сумы ни от турьмы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8400

      KOLBIS 30 марта, 07:38

      Потроллил...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 30 марта, 01:25

      ********** вышла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Genz 30 марта, 00:10

      У Аршавина на на голове корона, под ней вирус. Его мама не рожала, а высирала

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 > Genz 30 марта, 09:55

      Андрей Аршавин — бывший муж майора ФСБ Алисы. А чего добился ты, лузерок? Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +190

      GreyDM 29 марта, 22:57

      подъ@бал)))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 29 марта, 22:23

      Язва ты, Шава Барановский.

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