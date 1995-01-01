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    Прядкин: «Раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что пауза в турнире продлится дольше, чем ожидалось ранее.

    «У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок – действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Дальше будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

    Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря – оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее», – сказал Прядкин.

    • В России, по официальным данным, коронавирусом заразились 199 человек.
    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4669

      Lester84 30 минут назад

      То есть самый х*евый расклад теперь называется - со взглядом на будущее))) Буду знать

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