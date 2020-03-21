Прядкин: «Раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что пауза в турнире продлится дольше, чем ожидалось ранее.

«У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок – действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Дальше будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря – оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее», – сказал Прядкин.