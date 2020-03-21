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  • Прядкин: «Раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится»

Прядкин: «Раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится»

21 марта 2020, 14:41
13

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что пауза в турнире продлится дольше, чем ожидалось ранее.

«У УЕФА был четкий посыл, рекомендация, а не приказной порядок – действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Дальше будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти.

Безусловно, клубам еще понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже все 10 апреля откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря – оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее», – сказал Прядкин.

  • В России, по официальным данным, коронавирусом заразились 199 человек.
  • В РПЛ осталось провести восемь туров.
  • Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (13)
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Lester84
1584791213
То есть самый х*евый расклад теперь называется - со взглядом на будущее))) Буду знать
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1584794053
Да, кому он нужен.Врачи получают копейки , а футболисты миллионы. Пусть футболисты спасают мир от заразы.
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Garrincha58
1584799238
он вообще не возобновится
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vitvik
1584800082
Прядкин знает про ключевую дату 22 апреля. На этот день, в связи с коронавирусом, был перенесён День Дурака с 1 апреля. Нет смысла рисковать своим креслом, пока не пройдёт этот День.
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Chernyi Lis
1584802399
опять прядкин опять система футбольная такая же..стабильность! уже зрителей нет! закрой тогда всех в карантин! всех игроков! а то логики то нет никакой..
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portero
1584802489
Решение будет принято 20 или 21 апреля, о победе над коронавирусом, благодаря нашим чинушам и выпишут себе миллиардные премии ***** вангую...
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zigbert
1584817011
Теперь стало ясно что ничего не ясно.
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