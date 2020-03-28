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  • Бывший судья РПЛ Федотов: «Женщины-арбитры – это бедные несчастные девушки, сильно любящие футбол»

Бывший судья РПЛ Федотов: «Женщины-арбитры – это бедные несчастные девушки, сильно любящие футбол»

28 марта 2020, 19:30
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Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов поговорил о женщинах-судьях. Он не считает, что в лиге вскоре будет обслуживать матчи женщина.

«Если мы посмотрим на женщин-арбитров в Европе и у нас, это бедные несчастные девушки, так сильно любящие футбол и за это ничего не получающие. [В России есть] только Анастасия Пустовойтова; неизвестно, дадут ли ей какие-то матчи», – сказал Федотов.

  • Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
  • Сейчас он работает на любительских встречах.
  • Пустовойтова 8 марта была резервным судьей матча РПЛ «Локомотив»«Ахмат».

Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (4)
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klim2m
1585413595
Гендерные девки лучше пусть своих мужей сильно любят )))
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DOCTOR PENALTY
1585414240
Наоборот счастливые. Они видят в упор, как мужики умеют любить... футбол. Один минус - мата многовато.
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СвинкаСправедливости
1585414410
Да Федотов этот, спекулянт обыкновенный, сам судил кое-как, теперь учит всех.
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Valeron2790
1585430046
Бедная и вечно ноющая девушка судья - это ты, Федотова. А Пустовойтова судит лучше тебя, ослицы, и не жалуется.
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