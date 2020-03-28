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    Бывший судья РПЛ Федотов: «Женщины-арбитры – это бедные несчастные девушки, сильно любящие футбол»

    Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов поговорил о женщинах-судьях. Он не считает, что в лиге вскоре будет обслуживать матчи женщина.

    «Если мы посмотрим на женщин-арбитров в Европе и у нас, это бедные несчастные девушки, так сильно любящие футбол и за это ничего не получающие. [В России есть] только Анастасия Пустовойтова; неизвестно, дадут ли ей какие-то матчи», – сказал Федотов.

    • Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
    • Сейчас он работает на любительских встречах.
    • Пустовойтова 8 марта была резервным судьей матча РПЛ «Локомотив»«Ахмат».

    Источник: ютуб-канал «Мы к вам приедем»

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    28.03.2020 19:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +811

      Valeron2790 29 марта 2020, 00:14

      Бедная и вечно ноющая девушка судья - это ты, Федотова. А Пустовойтова судит лучше тебя, ослицы, и не жалуется.

      0
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 28 марта 2020, 19:53

      Да Федотов этот, спекулянт обыкновенный, сам судил кое-как, теперь учит всех.

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 19:50

      Наоборот счастливые. Они видят в упор, как мужики умеют любить... футбол. Один минус - мата многовато.

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 28 марта 2020, 19:39

      Гендерные девки лучше пусть своих мужей сильно любят )))

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