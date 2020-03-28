Бывший судья РПЛ Федотов: «Женщины-арбитры – это бедные несчастные девушки, сильно любящие футбол»

Бедная и вечно ноющая девушка судья - это ты, Федотова. А Пустовойтова судит лучше тебя, ослицы, и не жалуется.
Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов поговорил о женщинах-судьях. Он не считает, что в лиге вскоре будет обслуживать матчи женщина.
«Если мы посмотрим на женщин-арбитров в Европе и у нас, это бедные несчастные девушки, так сильно любящие футбол и за это ничего не получающие. [В России есть] только Анастасия Пустовойтова; неизвестно, дадут ли ей какие-то матчи», – сказал Федотов.
- Федотов не обслуживает профессиональные матчи с 2018 года.
- Сейчас он работает на любительских встречах.
- Пустовойтова 8 марта была резервным судьей матча РПЛ «Локомотив» – «Ахмат».