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    В Испании умер 14-летний воспитанник «Атлетико»

    14-летний игрок одной из юношеских команд мадридского «Атлетико» Кристиан Минчола умер в Испании. О его кончине сообщил генеральный директор клуба Мигель Анхель Гиль.

    «У меня чувство беспомощности. Близкие мне люди умерли в последние дни. С ними даже нельзя попрощаться должным образом. Посылаю соболезнования семье Кристиана Минчолы. Мы почтим его память», – сказал Гиль.

    • Минчола провел в системе «Атлетико» шесть сезонов.
    • Соболезнования в связи со смертью игрока выразил капитан первой команды Коке.
    • Причина смерти Минчолы «Атлетико» не сообщается.

    Источник: официальный сайт «Атлетико»

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    28.03.2020 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 12:20

      У таких молодых вся жизнь впереди. Жаль. Но можно было бы написать причину смерти.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +663

      NEONFOL 28 марта 2020, 22:57

      раз не корона, скорее всего что то хроническое, жаль

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 марта 2020, 20:10

      Причина смерти умышленно умалчивается, следовательно это не коронавирус, потому пусть люди думают что корона.....

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 марта 2020, 19:30

      Современная журналистика – написать, что умер (по какой-то причине) человек и приплести сюда сразу коронавирус

      5
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 28 марта 2020, 19:24

      Непонятно почему умер... =(

      3
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