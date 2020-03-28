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В Испании умер 14-летний воспитанник «Атлетико»

28 марта 2020, 17:50
5

14-летний игрок одной из юношеских команд мадридского «Атлетико» Кристиан Минчола умер в Испании. О его кончине сообщил генеральный директор клуба Мигель Анхель Гиль.

«У меня чувство беспомощности. Близкие мне люди умерли в последние дни. С ними даже нельзя попрощаться должным образом. Посылаю соболезнования семье Кристиана Минчолы. Мы почтим его память», – сказал Гиль.

  • Минчола провел в системе «Атлетико» шесть сезонов.
  • Соболезнования в связи со смертью игрока выразил капитан первой команды Коке.
  • Причина смерти Минчолы «Атлетико» не сообщается.

Источник: официальный сайт «Атлетико»
Испания. Примера Атлетико
Комментарии (5)
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Karabaz
1585412683
Непонятно почему умер... =(
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bset
1585413058
Современная журналистика – написать, что умер (по какой-то причине) человек и приплести сюда сразу коронавирус
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portero
1585415431
Причина смерти умышленно умалчивается, следовательно это не коронавирус, потому пусть люди думают что корона.....
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NEONFOL
1585425433
раз не корона, скорее всего что то хроническое, жаль
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zigbert
1585473615
У таких молодых вся жизнь впереди. Жаль. Но можно было бы написать причину смерти.
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