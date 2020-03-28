В Испании умер 14-летний воспитанник «Атлетико»

14-летний игрок одной из юношеских команд мадридского «Атлетико» Кристиан Минчола умер в Испании. О его кончине сообщил генеральный директор клуба Мигель Анхель Гиль.

«У меня чувство беспомощности. Близкие мне люди умерли в последние дни. С ними даже нельзя попрощаться должным образом. Посылаю соболезнования семье Кристиана Минчолы. Мы почтим его память», – сказал Гиль.