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    Спортивный директор «Атлетико» предложил отменить летнее трансферное окно в этом году

    Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта выступил с предложением обойтись без трансферов летом этого года.

    «Считаю, что летнее трансферное окно можно отменить, поскольку оно может пересечься с концовкой чемпионатов. Все клубы останутся в тех же составах до января, когда окно вновь откроется. Клубы смогли бы разобраться с последствиями кризиса и обдумать смысл дальнейших инвестиций. Но сначала нужно понять, когда будет возможно возобновление сезона», – сказал Берта.

    • По итогам 27 туров «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.
    • Из-за пандемии коронавируса сезон в Испании приостановлен бессрочно до специального распоряжения правительства страны.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9567

      Cules2013 1 час назад

      сомневаюсь, что на это кто-то пойдёт, особенно топ-клубы. да и чего загадывать, когда никто даже понятия не имеет, когда кончится карантин.

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