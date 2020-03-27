Спортивный директор «Атлетико» предложил отменить летнее трансферное окно в этом году

Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта выступил с предложением обойтись без трансферов летом этого года.

«Считаю, что летнее трансферное окно можно отменить, поскольку оно может пересечься с концовкой чемпионатов. Все клубы останутся в тех же составах до января, когда окно вновь откроется. Клубы смогли бы разобраться с последствиями кризиса и обдумать смысл дальнейших инвестиций. Но сначала нужно понять, когда будет возможно возобновление сезона», – сказал Берта.