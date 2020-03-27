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  • Спортивный директор «Атлетико» предложил отменить летнее трансферное окно в этом году

Спортивный директор «Атлетико» предложил отменить летнее трансферное окно в этом году

27 марта 2020, 18:33
4

Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта выступил с предложением обойтись без трансферов летом этого года.

«Считаю, что летнее трансферное окно можно отменить, поскольку оно может пересечься с концовкой чемпионатов. Все клубы останутся в тех же составах до января, когда окно вновь откроется. Клубы смогли бы разобраться с последствиями кризиса и обдумать смысл дальнейших инвестиций. Но сначала нужно понять, когда будет возможно возобновление сезона», – сказал Берта.

  • По итогам 27 туров «Атлетико» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры.
  • Из-за пандемии коронавируса сезон в Испании приостановлен бессрочно до специального распоряжения правительства страны.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Атлетико
Комментарии (4)
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Cules2013
1585324600
сомневаюсь, что на это кто-то пойдёт, особенно топ-клубы. да и чего загадывать, когда никто даже понятия не имеет, когда кончится карантин.
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guron88
1585328902
И правильно сделал. Сейчас, долговременные прогнозы - ничего не стоят. С подобной ситуацией, современное человечество, столкнулось впервые...
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vitvik
1585330318
Все окна надо отменить на 20 лет. Разумеется, с сохранением зарплаты. А потом, запустят новый вирус, и объявят новый карантин.
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Plyash
1585337458
Глупейшее предложение директора,прям так вирус по миру растащат эти трансферы.Вспомни,какое количество людей ежедневно садятся в самолёты.
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