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    Экс-тренер «Реала» Пезейру: «Мадриду сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси»

    Экс-тренер «Реала» Жозе Пезейру высказался о бывшем форварде мадридцев Криштиану Роналду.

    – Ощущается, что «Реалу» не хватает Криштиану?

    – Роналду побил все рекорды, никто не сможет сравниться с ним. Клубу будет сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси. Он забивал решающие голы в чемпионате и в Лиге чемпионов. Криштиану надеялся, что его карьера завершится в «Реале». Уверен, что его достижения заслуживают чуть большего признания.

    • 59-летний португалец был помощником бывшего главного тренера «Реала» Карлуша Кейруша в сезоне-2003/04.
    • Роналду выступал за клуб с 2009 года и покинул «Реал» в 2018-м, перейдя в «Ювентус».

    Источник: Marca

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