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Экс-тренер «Реала» Пезейру: «Мадриду сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси»

27 марта 2020, 07:21
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Экс-тренер «Реала» Жозе Пезейру высказался о бывшем форварде мадридцев Криштиану Роналду.

– Ощущается, что «Реалу» не хватает Криштиану?

– Роналду побил все рекорды, никто не сможет сравниться с ним. Клубу будет сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси. Он забивал решающие голы в чемпионате и в Лиге чемпионов. Криштиану надеялся, что его карьера завершится в «Реале». Уверен, что его достижения заслуживают чуть большего признания.

  • 59-летний португалец был помощником бывшего главного тренера «Реала» Карлуша Кейруша в сезоне-2003/04.
  • Роналду выступал за клуб с 2009 года и покинул «Реал» в 2018-м, перейдя в «Ювентус».

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Пезейру Жозе
Комментарии (1)
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DeStar
1585302039
Ну вот не надо ля ля, месси еще барсу не покинул и сравнить потерю месси с потерей роналду невозможно. Потом посмотрим
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