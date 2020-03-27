Экс-тренер «Реала» Пезейру: «Мадриду сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси»

Экс-тренер «Реала» Жозе Пезейру высказался о бывшем форварде мадридцев Криштиану Роналду.
– Ощущается, что «Реалу» не хватает Криштиану?
– Роналду побил все рекорды, никто не сможет сравниться с ним. Клубу будет сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси. Он забивал решающие голы в чемпионате и в Лиге чемпионов. Криштиану надеялся, что его карьера завершится в «Реале». Уверен, что его достижения заслуживают чуть большего признания.
- 59-летний португалец был помощником бывшего главного тренера «Реала» Карлуша Кейруша в сезоне-2003/04.
- Роналду выступал за клуб с 2009 года и покинул «Реал» в 2018-м, перейдя в «Ювентус».
Источник: Marca