Экс-тренер «Реала» Пезейру: «Мадриду сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси»

Экс-тренер «Реала» Жозе Пезейру высказался о бывшем форварде мадридцев Криштиану Роналду.

– Ощущается, что «Реалу» не хватает Криштиану?

– Роналду побил все рекорды, никто не сможет сравниться с ним. Клубу будет сложнее найти замену Криштиану, чем «Барселоне» заменить Месси. Он забивал решающие голы в чемпионате и в Лиге чемпионов. Криштиану надеялся, что его карьера завершится в «Реале». Уверен, что его достижения заслуживают чуть большего признания.