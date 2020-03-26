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  • Ивелин Попов: «Хотим попасть в тройку и сыграть в Лиге чемпионов»

Ивелин Попов: «Хотим попасть в тройку и сыграть в Лиге чемпионов»

26 марта 2020, 17:41
6

Болгарский полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о планах клуба на остаток сезона в случае, если чемпионат будет возобновлен.

«Хотим попасть в топ-3, сыграть в Лиге чемпионов. Я помню это ощущение. Когда выходишь на поле и слышишь гимн, то испытываешь невероятные эмоции. У тебя есть возможность помериться силами с игроками мирового уровня – что может быть лучше?

Меня мотивирует «Ростов», наши болельщики, семья и внутренняя мотивация, которой у меня достаточно. Я хочу достигнуть самых высоких результатов с «Ростовом». Весь клуб и болельщики заслуживают, чтобы в этом году мы сыграли в еврокубках. Уверен, что на каждой игре будет аншлаг, сделаем все, чтобы это случилось», – признался футболист.

  • В текущем сезоне Попов отыграл 20 матчей, забив 4 гола.
  • «Ростов» в турнирной таблице чемпионата расположился на четвертом месте с 38-ю очками.
  • Из-за коронавируса РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Попов Ивелин
Комментарии (6)
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житель СПб
1585236880
Удачи Ростову! Хорошая команда, играет в настоящий футбол.
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ZENIT***
1585237033
Очень похвальное решение,и я думаю оно сбудется. Удачи Ростову!
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Romantic2010
1585241315
Так в лч попадают из двойки теперь...1 напрямую, 2 отборы...
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zigbert
1585307046
Ивелин стал ключевым игроком в Ростове. Жаль что в Спартаке ему не нашлось места. Удачи в Ростове!
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portero
1585323316
Многие хотят увидеть Ростов в призах и в ЛЧ.Удачи!!!
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