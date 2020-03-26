Ивелин Попов: «Хотим попасть в тройку и сыграть в Лиге чемпионов»

Болгарский полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о планах клуба на остаток сезона в случае, если чемпионат будет возобновлен.

«Хотим попасть в топ-3, сыграть в Лиге чемпионов. Я помню это ощущение. Когда выходишь на поле и слышишь гимн, то испытываешь невероятные эмоции. У тебя есть возможность помериться силами с игроками мирового уровня – что может быть лучше?

Меня мотивирует «Ростов», наши болельщики, семья и внутренняя мотивация, которой у меня достаточно. Я хочу достигнуть самых высоких результатов с «Ростовом». Весь клуб и болельщики заслуживают, чтобы в этом году мы сыграли в еврокубках. Уверен, что на каждой игре будет аншлаг, сделаем все, чтобы это случилось», – признался футболист.