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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Ивелин Попов: «Хотим попасть в тройку и сыграть в Лиге чемпионов»

    Болгарский полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал о планах клуба на остаток сезона в случае, если чемпионат будет возобновлен.

    «Хотим попасть в топ-3, сыграть в Лиге чемпионов. Я помню это ощущение. Когда выходишь на поле и слышишь гимн, то испытываешь невероятные эмоции. У тебя есть возможность помериться силами с игроками мирового уровня – что может быть лучше?

    Меня мотивирует «Ростов», наши болельщики, семья и внутренняя мотивация, которой у меня достаточно. Я хочу достигнуть самых высоких результатов с «Ростовом». Весь клуб и болельщики заслуживают, чтобы в этом году мы сыграли в еврокубках. Уверен, что на каждой игре будет аншлаг, сделаем все, чтобы это случилось», – признался футболист.

    • В текущем сезоне Попов отыграл 20 матчей, забив 4 гола.
    • «Ростов» в турнирной таблице чемпионата расположился на четвертом месте с 38-ю очками.
    • Из-за коронавируса РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +370

      ZENIT*** 6 минут назад

      Очень похвальное решение,и я думаю оно сбудется. Удачи Ростову!

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      Рейтинг: +1000

      житель СПб 9 минут назад

      Удачи Ростову! Хорошая команда, играет в настоящий футбол.

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