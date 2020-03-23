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  • Семин: «Указ Собянина о самоизоляции буду соблюдать. Правила есть правила»

Семин: «Указ Собянина о самоизоляции буду соблюдать. Правила есть правила»

23 марта 2020, 12:40
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции для лиц старше 65 лет. Это мера профилактики коронавирусной инфекции.

«Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», – сказал Семин Sport24.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 14000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
  • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (15)
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vladik12
1584956476
Походу, Юра уйдет в очередной запой.
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Дядя Серёжа
1584957076
Правила есть правила... Правила пить правила... Это правила.
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DOCTOR PENALTY
1584964392
Лучше бы самоизолировать Геркуса с Кикнадзе, от них дезинформационная инфекция дуром прёт.
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GreyDM
1584965999
да ладно тебе Юрий Палыч- у русских всего две болезни: х..йня и пи..дец...Первая сама пройдёт,а со второй бороться бесполезно,но в обоих случаях самоизоляция не поможет))
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zigbert
1585056760
Да он в свои 72 любому фору даст.
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