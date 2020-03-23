Семин: «Указ Собянина о самоизоляции буду соблюдать. Правила есть правила»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции для лиц старше 65 лет. Это мера профилактики коронавирусной инфекции.

«Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», – сказал Семин Sport24.