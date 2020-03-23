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    Семин: «Указ Собянина о самоизоляции буду соблюдать. Правила есть правила»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции для лиц старше 65 лет. Это мера профилактики коронавирусной инфекции.

    «Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», – сказал Семин Sport24.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 14000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +154

      GreyDM 2 минуты назад

      да ладно тебе Юрий Палыч- у русских всего две болезни: х..йня и пи..дец...Первая сама пройдёт,а со второй бороться бесполезно,но в обоих случаях самоизоляция не поможет))

      0
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      Рейтинг: +15828

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Лучше бы самоизолировать Геркуса с Кикнадзе, от них дезинформационная инфекция дуром прёт.

      0
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      Рейтинг: +23346

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Правильно, не бери пример со старика кабаева.

      1
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      Рейтинг: +3566

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Правила есть правила...
      Правила пить правила... Это правила.

      2
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      Рейтинг: +1020

      Romantic2010 > Дядя Серёжа 1 час назад

      Короновирус и до тебя добрался, бедолага!! Поправляйся)

      1
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      Рейтинг: +3729

      vladik12 2 часа назад

      Походу, Юра уйдет в очередной запой.

      0
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      Рейтинг: +1020

      Romantic2010 > vladik12 1 час назад

      Юмор - это не твоё!!! Попробуй себя в другой сфере..

      3
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      Рейтинг: +3729

      vladik12 > Romantic2010 1 час назад

      Какой тут юмор. Он реально присядет на стакан.

      0
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      Рейтинг: +13899

      sssrspartak > vladik12 34 минуты назад

      да не похож палыч на пьяницу!ладно вам!

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      Рейтинг: +3729

      vladik12 > sssrspartak 18 минут назад

      Да тот еще пропитуха.

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      Рейтинг: +13899

      sssrspartak > vladik12 17 минут назад

      может быть!не знаю!

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