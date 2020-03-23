Семин: «Указ Собянина о самоизоляции буду соблюдать. Правила есть правила»

да ладно тебе Юрий Палыч- у русских всего две болезни: х..йня и пи..дец...Первая сама пройдёт,а со второй бороться бесполезно,но в обоих случаях самоизоляция не поможет))
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции для лиц старше 65 лет. Это мера профилактики коронавирусной инфекции.
«Правила есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», – сказал Семин Sport24.
- По всему миру от коронавируса умерло более 14000 человек.
- РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
- «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.